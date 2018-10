NEG-ITSolutions innoveert met DaaS360

Nieuwegein, 30 oktober 2018, NEG-ITSolutions, onafhankelijk leverancier van IT-oplossingen, IT-diensten en IT-hardware, innoveert met een uniek “Device as a Service” concept om organisaties volledig te ontzorgen van al hun eindgebruikers-devices.



Wat is DaaS360?



DaaS360 is een unieke en uiterst efficiënte service voor de levering van eindgebruikers-devices gebaseerd op het Device as a Service concept. Bij DaaS360 zijn ook alle bijkomende zaken zoals procurement, communicatie, planning, plaatsing, registratie, break-fix, administratie en zelfs de afvoer van oude hardware allemaal perfect geregeld. Dat alles voor een vaste prijs per maand. NEG gaat hiermee veel verder dan de standaard Device as a Service diensten die je in de markt ziet. Zij ontzorgt haar relaties compleet gedurende de hele levenscyclus van hun eindgebruikers-devices zodat zij er geen omkijken meer naar hebben.



Waarom DaaS360?



“Organisaties hebben serieuze uitdagingen als het gaat om de aanschaf, uitrol, beheer en administratie van hun eindgebruikers-devices.” zegt Leendert van Houwelingen, commercieel directeur bij NEG-ITSolutions. “Ze willen voorspelbare en transparante (lage) kosten, maar onderschatten wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf, administratie, uitrol en implementatie van alle laptops, PC’s, smartphones en tablets”.



Betalen voor het gebruik, niet voor het bezit



“Met name grotere bedrijven willen zich geen zorgen meer maken over de totale lifecycle van hun eindgebruikers-devices. Van aanschaf tot afvoer. Daarom nemen wij hen al die zorg uit handen, zodat eindgebruikers zorgeloos en veilig kunnen werken.” aldus Van Houwelingen. “Zij willen betalen voor het gebruik, niet voor het bezit!”.





De eindgebruiker en IT-afdeling staan centraal



IT-afdelingen staan op springen door de enorme werkdruk en het tekort aan mensen. Tegelijkertijd moeten hun eindgebruikers veilig en altijd en overal kunnen werken met hun devices om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. DaaS360 is voor organisaties ook een manier om een aantrekkelijker werkgever te zijn door medewerkers een palet aan devices aan te bieden dat aansluit bij hun specifieke taken en persoonlijke behoeften. Met DaaS360 ontzorgt NEG-ITSolutions de IT-afdeling en zorgt tegelijkertijd voor een hogere eindgebruikerstevredenheid.



Verantwoorde en veilige afvoer



Bij DaaS360 worden ook voor de afvoer van de oude devices goede afspraken gemaakt met de afnemer. Data op oude apparatuur wordt 100% veilig verwijderd en waar het kan krijgen de oude devices een nieuwe bestemming. Zijn de devices aan het einde van de levenscyclus? Dan keren zij zoveel mogelijk terug in secundaire grondstoffen. Op deze wijze dragen we bij aan een circulaire economie.





Het geheim zit hem in PLUTO



Met de slimme online lifecycle management tool PLUTO, ondersteunt NEG de hele lifecycle van eindgebruikers-devices. Pluto is de smeerolie in het hele proces. Dankzij deze slimme eigen ontwikkelde tool en de jarenlange ervaring van NEG met werkplek implementaties kan zij completer, beter en efficiënter Device as a Service aanbieden dan wie dan ook.



Het selecteren, aanschaffen, plannen, implementeren, registreren en afvoeren van eindgebruikers-devices is dankzij PLUTO een geruisloos en geolied proces.



Bij DaaS360 van NEG plant en communiceert PLUTO volledig geautomatiseerd rechtstreeks met de eindgebruikers. Normaal een eindeloos heen- en weer ge-email, met PLUTO een fluitje van een cent.



Over NEG-ITSolutions



NEG-IT Solutions (sinds 1993), onderdeel van de NEG Group, richt zich op de complete levenscyclus van eindgebruikers-devices voor het onderwijs, zorg, overheid en de zakelijke markt. De focus ligt hierbij op kostenbesparende IT-oplossingen en IT-diensten zoals het leveren, plaatsen, verhuizen, beheren, afvoeren en verwerken van IT-apparatuur. NEG levert o.a. een Device as a Service (DaaS) concept. Een werkplek inclusief alle services voor een vast bedrag per maand. Vanuit haar Service Center in Nieuwegein levert en ondersteunt NEG-ITSolutions nieuwe en refurbished hardware van de A-merken: Apple, HP, Dell, Lenovo en Fujitsu.



De NEG Group is kennismarktleider op het gebied van circulaire IT. De NEG groep bestaat uit meerdere labels, waaronder value added reseller en logistiek serviceprovider NEG-ITSolutions, Stichting ITdonations, logistiek dienstverlener ICTlifecycle en refurbished producten webshops iUsed en Tweedehandsnotebook.nl.



