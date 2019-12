HP verliest hoger beroep Stichting 123inkt-huismerk klanten

HP verliest in hoger beroep de rechtszaak van de Stichting 123inkt-huismerk klanten. Afgelopen dinsdag kwam de uitspraak van de rechter dat HP onrechtmatig gehandeld heeft door het onjuist en gebrekkig informeren over de oorzaak en oplossing van een door HP in september 2016 wereldwijd doorgevoerde blokkade van huismerk cartridges. Het Hof Amsterdam oordeelt dat HP aansprakelijk is voor de door deelnemers van de Stichting 123inkt-huismerk klanten geleden schade.



Op 16 september 2016 kwamen plotseling massaal klachten binnen bij 123inkt.nl over het niet meer functioneren van het 123huismerk in diverse HP printers. Gebruikers kregen een foutmelding: “Probleem met cartridge. Een of meerdere cartridges lijken te zijn beschadigd. Verwijder de cartridges en vervang ze door nieuwe cartridges”. Echter, er was helemaal niets mis met de 123inkt.nl huismerk cartridges.



Na onderzoek bleek dat het probleem in de firmware van de printers zat. Voorgeprogrammeerde firmware zorgde ervoor dat de chip op huismerk cartridges niet meer gelezen kon worden, waardoor deze niet meer functioneerden. Klanten met huismerk cartridges werden daardoor gedupeerd.



Als reactie werd op 29 september 2016 de Stichting 123inkt-huismerk klanten opgericht. Deze Stichting wil soortgelijke problemen voorkomen in de toekomst. Daarnaast zet de Stichting zich in om eventuele schade, veroorzaakt door het handelen van HP, vergoed te krijgen voor haar deelnemers.



HP werd op 23 november 2016 door de Stichting 123inkt-huismerk klanten gedagvaard. Daarop volgde in 2017 een voor de Stichting negatief vonnis van de rechtbank Amsterdam, waarvan de Stichting in hoger beroep is gegaan. In dat hoger beroep heeft het Hof Amsterdam op 17 december 2019 uitspraak gedaan. Het hof verklaarde dat “HP onrechtmatig heeft gehandeld” en aansprakelijk is voor de geleden schade van de deelnemers van de Stichting. De omvang van die schade moet nog nader bepaald worden.



Ondanks alle lopende rechtszaken rolde HP in april dit jaar, voor een aantal printers, opnieuw een firmware update uit die ervoor zorgde dat wereldwijd huismerk cartridges niet meer geaccepteerd werden. Door snel schakelen had 123inkt deze situatie binnen enkele dagen onder controle. Echter, kleinere partijen hebben hier weken- tot maandenlang problemen door gekregen.



123inkt.nl beraadt zich op nadere juridische stappen om een verbod te krijgen op het (tijdelijk) blokkeren van niet originele cartridges door HP, zodat HP op deze manier geen monopoly kan creëren.