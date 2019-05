Het CCV maakt nominaties Hein Roethofprijs 2019 bekend

Drie projecten zijn genomineerd voor de Hein Roethofprijs 2019. Uit 45 inzendingen koos de jury voor de projecten ‘Shitzooi’ uit Katwijk, ‘Buurthelden’ uit Eindhoven en het ‘Retail Interventie Team’ uit Roermond. Dit heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) vandaag bekendgemaakt.



Het CCV reikt deze prijs elke twee jaar uit aan een organisatie of samenwerkingsverband waarin op een verfrissende manier de sociale veiligheid wordt verbeterd. Op 27 juni maakt het CCV tijdens haar jubileumcongres in Utrecht de winnaar van 2019 bekend. De winnaar ontvangt dan 10.000 euro voor de versterking van het project.



De genomineerde projecten:



Shitzooi



Het doel van het project ‘Shitzooi’ is om de kans op slachtofferschap van sexting te verkleinen. Dat gebeurt door een combinatie van voorlichting op scholen en een interactieve game. In het Mobile Media Lab, een grote politievrachtwagen die naast een school wordt geparkeerd, staan laptops waar scholieren tussen 12 en 17 jaar het interactieve spel spelen.



Dit spel wordt gespeeld met speciaal aangemaakte socialmedia-accounts van personages, zoals een scholiere wiens pikante beelden online rondzwerven, het ex-vriendje met wie ze die beelden deelde en een jongen die veelvuldig seksfilmpjes van minderjarigen op zijn telefoon bekijkt.



Tijdens het spel volgen de scholieren de politieverhoren van deze personages op een groot scherm. Afhankelijk van de spelkeuzes die de leerlingen maken, heeft de game verschillende uitkomsten. Samenwerkende partijen binnen dit project zijn de politie-eenheid Den Haag, welzijnsorganisatie Welzijnskwartier, Bureau Halt, Sociaal-TV en het Andreas College Katwijk.



Buurthelden



Bij het project Buurthelden wordt een actieve groep tieners in een halfjaar opgeleid door de Eindhovense politie, verenigingen, jeugdwerkers, sportcoaches en andere hulpdiensten. De burgemeester van Eindhoven beëdigt hen. De jongeren vormen extra ogen, oren en handjes in hun wijken, waar soms al generaties lang sociale problemen spelen.



De bedoeling van ‘Buurthelden’ is om de betrokkenheid en leefbaarheid binnen de wijken te vergroten. De jongeren geven het goede voorbeeld, doordat ze hebben geleerd dat ze invloed kunnen hebben op hun woonomgeving. De training bestaat uit onderdelen zoals sociale vaardigheden, kennis over een gezonde leefstijl, voeding en sport. Tijdens de training worden de jongeren ook ingezet bij speciale evenementen in de wijk, zoals parkeercontrole rond scholen en het aanspreken van jeugd. Uiteindelijk gaat het erom dat de oude vicieuze cirkel van buiten de maatschappij staan wordt doorbroken. De stap van buurtheld naar buurtprevent op volwassen leeftijd, is niet groot.



Retail Interventie Team



Het ‘Retail Interventie Team’ in Roermond bestaat uit zeven medewerkers die doorlopend in verbinding staan met ondernemers, personeel, bewoners en bezoekers van de binnenstad. Het team ging in 2012 van start. Voor die tijd ging veel van de aandacht van politie en stadstoezicht in de Roermondse binnenstad en het outletcentrum naar plegers van diefstallen en overlast. Personeelsleden van winkels en horeca voelden zich niet altijd even veilig. Ondernemers en bewoners ervoeren de machteloosheid van geen controle hebben over wat er gebeurde in hun binnenstad of wijk en voelden zich onvoldoende gesteund door politie en toezichthouders. Het team heeft deze situatie verbeterd. De aanpak bestaat uit extra surveillances, cameratoezicht, predictive profiling, een besloten app waarin de samenwerkende partners binnen het gebied elkaar op de hoogte houden, dagrapportages en veiligheidsoverzichten. Gastheerschap vormt een belangrijk onderdeel. Sinds de oprichting van dit team, is het gevoel van onbehagen in Roermond flink afgenomen.



Winnaar 2017



In 2017 won koffiebar ‘Heilige Boontjes’ uit Rotterdam de prijs. Binnen dit leer-werktraject krijgen ex-gedetineerde jongeren tot 27 jaar een perspectief op de arbeidsmarkt aangeboden. Ze gaan werken in de koffiebar, branderij of bij de online verkoopafdeling. Initiatiefnemers van deze aanpak zijn een jeugdwerker en een politieman.



Meer informatie: heinroethofprijs.nl