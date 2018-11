Officiële kick-off samenwerking MBO College Hilversum en De Vorstin

Op maandag 19 november a.s. vindt in podium De Vorstin van 15:00 - 16:00 uur de officiële kick-off plaats van de samenwerking tussen MBO College Hilversum en De Vorstin vanuit de visie ‘levensecht leren’. Wethouder Wimar Jaeger, directeur Wilco Witte van De Vorstin en directeur Jeroen Ankersmit van MBO College Hilversum zullen hierbij aanwezig zijn.



Tijdens deze kick-off worden er voorrondes gehouden voor de Music Masters. Een evenement waarbij 3e jaars mediastudenten als examenopdracht op zoek gaan naar de tofste upcoming band van Nederland. Iedere opleiding heeft eigen taken tijdens de voorproductie en op de finaledag zelf. Verschillende disciplines zijn dan actief, zoals de studenten Licht en Geluid, productie-assistentes en AV studenten die aan het filmen zijn.



De finaledag van Music Masters wordt gehouden op woensdagavond 23 januari 2019.



Kaarten zijn verkrijgbaar via de site www.vorstin.nl