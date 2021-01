Groot aanbod planten, thuis besteld en geleverd

Planten staan erom bekend dat ze zorgen voor een prettige woonomgeving. Dit is niet alleen te danken aan hun mooie uitstraling, maar ook aan hun bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Wilt u ook de voordelen van een paar kamerplanten in huis gaan ervaren? Dan hoeft u niet eens naar een tuincentrum toe. U kunt diverse planten namelijk prima online bestellen om ze in alle gemak thuis geleverd te krijgen. Dat is vooral in deze tijd natuurlijk zeer handig.



De verschillende soorten kamerplanten



Weet u al welke planten uw voorkeur hebben? Wanneer u gaat rondneuzen tussen het aanbod met kamerplanten, zult u zien dat er verschillende soorten zijn:



- Luchtzuiverende plantjes: Er is een flinke groep met luchtzuiverende kamerplantjes. Deze staan erom bekend de luchtkwaliteit te verbeteren. Ze nemen slechte stoffen uit de lucht op en geven je er zuurstof voor in de plaats.



- Hangplanten: Er zijn diverse soorten hangplanten die u mooi aan het plafond kunt hangen of vanuit een hoge vaas langs een kast kunt draperen.



- Mini plantjes: Er is een ruim aanbod met kleine plantjes waarvoor u helemaal niet veel ruimte nodig hebt. Deze zijn leuk om als cadeau te geven, maar ook gewoon om zelf neer te zetten.



- Vetplanten en cactussen: Deze plantjes hebben weinig water nodig, waardoor ze makkelijk te verzorgen zijn. Natuurlijk zien cactussen en vetplantjes er ook prachtig uit, waardoor ze ook als decoratie een waardevolle toevoeging zijn in huis.



- Bloeiende planten: Met een bloeiende kamerplant fleurt uw woning helemaal op. De prachtige bloemen van deze kamerplanten springen meteen in het oog.



- Vleesetende plantjes: U kent vleesetende plantjes vast nog wel. Deze planten vangen insecten en verteren ze.



- Bonsai boompjes: Een bonsai boompje is een echte blikvanger. De verzorging is wel wat lastiger dan bij een gewone kamerplant, waardoor het wat meer aandacht vergt.





Hoe verzorg jij jouw planten?



De verzorging van kamerplanten hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Natuurlijk zijn er planten die wat lastiger in onderhoud zijn, maar over het algemeen valt het allemaal best mee. Per plant kunt u duidelijke informatie vinden, zodat u precies weet wat de plant nodig heeft qua hoeveelheid water en zonlicht. U moet de bladeren in de gaten houden om te zien of het goed gaat met de plant. Slap hangende bladeren duiden meestal op een watertekort, terwijl gele bladeren door een te donkere standplaats kunnen komen. Worden de bladeren bruin? Dan kan het zijn dat de plant te veel water krijgt of verbrandt door te veel zon. Vaak is een aanpassing aan de standplaats of hoeveelheid water die u geeft al genoeg om de plant weer tevreden te stellen.



Kamerplanten online bestellen



