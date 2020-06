Beurs van Berlage opent haar deuren met uitgebreide zomerprogrammering

Deze zomer opent de Beurs van Berlage haar deuren: Zomer in de Beurs – een gloednieuwe en zomerse programmering vol culturele, klassieke en culinaire belevingen. Zomer in de Beurs is dé zomerprogrammering van de Beurs van Berlage in Amsterdam. Van vrijdag tot en met zondag staat er een gevarieerd programma op het menu; van kindervoorstellingen tot klassieke muziek, van rondleidingen door de Beurs tot dineren in de Grote Zaal waar in 2002 kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima getrouwd zijn. Deze zomer is er in de Amsterdamse Beurs van Berlage voor jong en oud genoeg te beleven. Alle geplande evenementen in de Beurs van Berlage zijn in verband met de Corona-maatregelen geannuleerd tot na de zomer. Vanaf 1 juli mogen er wel weer samenkomsten van maximaal 100 personen georganiseerd worden. Dat is de reden dat de Beurs van Berlage bezoekers tijdens de zomer welkom heet met deze gevarieerde zomerprogrammering. Op deze manier kunnen de Amsterdammers elkaar weer ontmoeten en samen genieten van kunst, cultuur, muziek en lekker eten, iets wat zo gemist werd in de afgelopen periode. “Ik ben geweldig trots dat we de samenwerking hebben weten te realiseren met zoveel, veelal Amsterdamse, organisatoren en artiesten zodat we deze zomer de Beurs kunnen openstellen voor het publiek”, vertelt Beurs van Berlage directeur Marcel Schonenberg. “We hebben nu bijna 9 weken lang een gevarieerd programma weten samen te stellen, zodat er voor iedereen die dit jaar vakantie in eigen land viert, in ieder geval in het weekend in het historische hart van Amsterdam veel te doen is.” Daarnaast zet de Beurs elke dinsdag haar deuren open voor rondleidingen door het pand dat in 1903 door Hendrik Petrus Berlage is ontworpen. “Dit is de ideale gelegenheid om een kijkje te nemen in het prachtige pand en de verhalen achter Berlage’s Palazzo Pubblico te horen,” aldus Schonenberg. Zomer in de Beurs is elke dinsdag en vrijdag tot en met zondag van 3 juli tot en met 30 augustus 2020. Kijk voor de volledige programmering op https://beursvanberlage.com/nl/zomer-in-de-beurs/

Over de Beurs van Berlage

De Beurs van Berlage – de voormalige Koopmansbeurs – is een rijksmonument gelegen in het historische centrum van Amsterdam. Met een totale oppervlakte van 5.500 m2, 25 zalen, ruim voldoende parkeergelegenheid en vele hotelkamers in de omgeving, is de Beurs van Berlage de meest gewilde locatie voor evenementen en congressen. Daarnaast heeft de Beurs van Berlage twee horecagelegenheden, twee escaperooms, een Seats2meet locatie, een tentoonstellingsruimte, een fietsenstalling en de Tony’s Chocolonely super store.



Programmering Zomer in de Beurs:



Eva Speelt “Leven in het Kwadraat”

Eva speelt kleinkunstvoorstellingen. De voorstelling is een combinatie van liedjes, tekst, grappen en verhalen over het leven. Alles uit het leven willen halen met herkenbare thema’s zoals liefde, dood, seks en gretig leven. Ze speelt de voorstelling met een band bestaande uit zang, gitaar, ukelele, contrabas, violist en pianist. De voorstelling is vooral gericht op dertigers of mensen die daar meer over willen weten.

Voorstellingen: vrijdag 17 en vrijdag 24 juli 2020 van 20:00 – 22:00 uur.



Disney’s High School Musical in de Beurs

‘Disney’s High School Musical’ gaat over keuzes maken, vriendschap, ontluikende liefde en het najagen van dromen. De kerstvakantie is voorbij en verschillende vriendenclubs zoeken elkaar op. Alles verandert als basketballer Troy ontdekt dat de slimme Gabriella, met wie hij in de vakantie karaoke heeft gezonden, bij hem op school komt. Als ze besluiten auditie te gaan doen voor de schoolmusical, komen vriendschappen op scherp te staan. Blijven ze trouw aan hun eigen club, of jagen ze hun dromen na? De voorstelling is in het Nederlands en geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Voorstellingen op: 12 juli om 11:00 uur en 13:00 uur, 19 juli om 11:00 uur en 13:00 uur, 26 juli om 13:00 uur.



Theaterbureau Vanaf Twee kindervoorstellingen in de Beurs

Samen met Theaterbureau Vanaf Twee is er speciaal voor de peuters, kleuters en hun ouders een heel leuk en gevarieerd programma samengesteld. Vijf verschillende voorstellingen zullen er op zondagochtend in augustus plaatsvinden. Een uur voorafgaand aan de voorstellingen kunnen kinderen spelen in de theatrale speeltuin KLEURRIJK. In KLEURRIJK kraakt en knispert het van de levende kunst. Kinderen vanaf 2 jaar én hun (groot-)ouders maken samen spelenderwijs kennis met de wereld van kleur en vorm, een unieke belevenis waarin publiek naar hartenlust kan ontdekken, spelen en bouwen.



Kindervoorstellingen zijn geschikt voor kinderen van 2 tot 6 jaar door Amsterdamse theatergezelschappen. De volgende voorstellingen worden in de Beurs gespeeld:

2 augustus 11:00 uur: Dirk Scheele - In Holland staat en huis

9 augustus 11:00 uur: Klein Amsterdam Producties - het Astronautje

16 augustus 11:00 uur: Meneer Monster - Over een kleine Mol die wilde weten

23 augustus 11:00 uur: Het Kleine Theater - Roodkapje

30 augustus 11:00 uur: Ton Meijer – Aadje Piraatje





Klassiek in de Beurs: uniek, intiem, groots!



De Beurs van Berlage werd in 1903 opgericht als ‘Palazzo Pubblico’. Een ruimte voor de Amsterdammers en cultuur. Deze ruimte is nu letterlijk van belang. In de markante Grote Zaal kunnen 100 muziekliefhebbers samen, op anderhalve meter van elkaar, genieten van prachtige concerten.

De Beurs van Berlage opent deze zomer haar deuren voor een heerlijk, afwisselend programma. De strijkers van Amsterdam Sinfonietta, het Cello Octet Amsterdam. De passie van de bandoneon van Carel Kraayenhof met het intieme pianospel van Jeroen van Veen. Internationaal geprezen solisten als Barbara Kozelj en Thomas Beijer. De beste kamermuziekensembles zoals het Van Baerle Trio en Calefax. Bekende klassieke muziek, maar ook spannende nieuwe klanken van harpist Remy en saxofonist Ties Mellema.

Honderd mensen samen in één van de mooiste zalen van Amsterdam: het is uniek, intiem en groots tegelijk. Reserveer snel een plaatsje, het zit zo vol!



Zondag 5 juli – Cello Octet Amsterdam

Cello Octet Amsterdam is een uniek en veelzijdig ensemble dat nationaal en internationaal een begrip is geworden. Cello Octet Amsterdam staat voor nieuwe muziek en werkt met de meest markante componisten van nu. Het octet heeft meer dan 70 wereldpremières uitgevoerd waarvan de meeste speciaal voor het octet zijn geschreven. Op het programma dit keer onder andere werk van de Estse componist Arvo Pärt en de Nederlandse componist Theo Loevendie.

Voorstelling om 15:30 en 20:15 uur



Zondag 12 juli –Sinfonietta Amsterdam Solisten & Simone Lamsma

Amsterdam Sinfonietta is al dertig jaar een begrip in het Nederlandse muziekleven en treedt op over de hele wereld onder leiding van violiste Candida Thompson. Johannes Brahms schreef twee strijksextetten, hoogtepunten in het kamermuziekrepertoire. Zelden zijn ze op één avond samen te horen. Vijf solisten van Amsterdam Sinfonietta bundelen de krachten met de internationaal geprezen violiste Simone Lamsma.

Voorstelling om 15:30 en 20:15 uur



Zondag 19 juli – Carel Kraayenhof & Jeroen van Veen

Carel Kraayenhof (bandoneon) en Jeroen van Veen (piano) leerden elkaar kennen in de voorstelling Brakland. U kent Carel Kraayenhof natuurlijk ook van zijn onvergetelijke optreden tijdens het huwelijk van koning Willem-Alexander en Maxima, op een steenworp afstand van de Beurs van Berlage. Carel Kraayenhof en Jeroen van Veen vonden elkaar vanuit hun eigen specialisme in muziek van Astor Piazzolla en Philip Glass. Maar ze delen ook de liefde voor muziek van Max Richter, Erik Satie, Ludovico Einaudi en Yann Tiersen. Rustgevende klanken worden afgewisseld met zinderende ritmes.

Voorstelling om 15:30 en 20:15 uur



Zondag 26 juli – Canto Ostinato door het Simeonkwartet

Het Simeonkwartet is gespecialiseerd in het werk van de Nederlandse componist Simeon ten Holt. Canto Ostinato heeft sinds het ontstaan in 1979 een groot publiek bereikt in Nederland en daarbuiten. Het Simeonkwartet bestaat bijna even lang als Canto Ostinato. Het werk is inmiddels in talloze uitvoeringen langsgekomen, het Simeonkwartet speelt het hypnotiserende werk in de oorspronkelijke versie voor vier vleugels. Wat zal dat prachtige klinken in de majestueuze zaal van de Beurs van Berlage.

Voorstelling om 15:30 en 20:15 uur



2 augustus – Remy

Remy is een gelauwerde harpist die alle grote podia bestormde met zijn energieke spel. Nu richt Remy zich op eigen composities, die hij schreef in samenwerking met de Britse singer-songwriter Fink. Shadows is de titel. Remy zegt hierover: “Het kostte me veel tijd om Shadows te schrijven. Ik wilde mezelf heruitvinden als musicus. Om dat te bereiken heb ik de harp een jaar laten staan. Ik speelde piano, gitaar en ik zong. Ook heb ik elektronica toegevoegd aan mijn muziek”. Remy bouwt met zijn muziek een geheel eigen sfeer. Het is heerlijk om daar voor even deelgenoot van te zijn.

Voorstelling om 15:30 en 20:15 uur



9 augustus – Barbara Kozelj & Thomas Beijer

Twee geweldige solisten delen deze avond het podium van de Beurs van Berlage. Mezzosopraan Barbara Kozelj is Sloveense van geboorte en woont al geruime tijd in Amsterdam. Haar carrière bracht haar naar talloze grote zalen over de hele wereld. Pianist Thomas Beijer is een van de grote namen in het Nederlandse muziekleven. Komend seizoen debuteert hij in de roemruchte serie Meesterpianisten in het Amsterdamse Concertgebouw. Weinig Nederlandse pianisten gingen hem voor. Thomas Beijer zal zowel muziek voor piano solo spelen als liederen met Barbara Kozelj.

Voorstelling om 15:30 en 20:15 uur



16 augustus – Van Baerle Trio

Het Amsterdamse Van Baerle Trio ontstond aan de gelijknamige straat in Amsterdam Zuid, waar lange tijd het Conservatorium gevestigd was en waar natuurlijk het Concertgebouw te vinden is. Het Van Baerle Trio is inmiddels internationaal een gevestigde naam en bestaat uit violiste Maria Milstein, cellist Gideon den Herder en pianist Hannes Minnaar. Onlangs namen ze de complete pianotrio’s van Ludwig van Beethoven op. 2020 is het Beethovenjaar, deze componist zal dan ook niet ontbreken op het programma. Ook staat er virtuoze muziek van de Franse componist Camille Saint-Saëns op de lessenaars.

Voorstelling om 15:30 en 20:15 uur



23 augustus – Ties Mellema en Barry Jurjus

Ties Mellema (saxofoon) en Barry Jurjus (slagwerk) studeerden samen aan het Conservatorium van Amsterdam. Na lange omzwervingen vonden ze elkaar weer terug en hebben ze een prachtig programma samengesteld waarin beide instrumenten solistisch en samen te horen zijn. Intiem of extravert, Bach, Ter Velthuis, Xenakis en eigen composities: 'We doen niet aan stijlen, we spelen muziek'. Laat u verrassen door een avond vol ritme, kleur en energie

Voorstelling om 15:30 en 20:15 uur



30 augustus – Calefax

Calefax is een hechte formatie van vijf rietblazers. Al meer dan drie decennia houden ze in binnen- en buitenland een reputatie hoog op basis van virtuoos spel, briljante arrangementen en een frisse podiumpresentatie. Ze sluiten de zomerserie in de Beurs van Berlage af met een heerlijk afwisselend programma waarin alles wat dit ensemble zo uniek maakt voorbij komt. Van Bach en Schumann tot Debussy en Strauss.

Voorstelling om 15:30 en 20:15 uur