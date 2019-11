Europeanen zien klimaatverandering als belangrijkste prioriteit

De strijd tegen klimaatverandering zou de topprioriteit moeten zijn van het Europees Parlement. Dat maakt de nieuwe Eurobarometer duidelijk. Klimaatprotesten door jongerenorganisaties worden gezien als zeer invloedrijk.



De strijd tegen klimaatverandering en het behoud van ons milieu, de oceanen en biodiversiteit, zou de belangrijkste prioriteit moeten zijn van het Europees Parlement (EP). Aldus ondervraagden in een nieuwe Eurobarometerenquete die in opdracht van het Europees Parlement werd uitgevoerd in oktober 2019. Klimaatverandering was al een van de meest belangrijke redenen om te gaan stemmen in de Europese verkiezingen afgelopen mei, vooral voor jongeren. Voor de eerste keer zet nu een meerderheid van alle Europese burgers klimaatverandering boven aan de prioriteitenlijst.



In totaal wijst 32 % van de Europeanen de strijd tegen klimaatverandering en het behoud van het milieu aan als belangrijkste kwestie voor Europarlementariërs om aan te pakken. Het is het meest genoemde onderwerp in 11 lidstaten, met name in Zweden (62 %), Denemarken (50 %) en Nederland (46%).



De enquête vroeg ook wat het meest urgente onderwerp is binnen het milieudomein. Een absolute meerderheid van de Europeanen (52 %) gelooft dat dat klimaatverandering is, gevolgd door luchtvervuiling (35 %), vervuiling van de zee (31 %), ontbossing en de groeiende afvalberg (beide 28 %).



Voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli, die maandag aanwezig zal zijn bij de opening van de VN COP 25 klimaatconferentie in Madrid zegt hierover: “Het is duidelijk dat Europese burgers willen dat de EU iets doet aan klimaatverandering. Gisteren in Straatsburg heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin de noodtoestand wordt uitgeroepen voor het klimaat en het milieu, in Europa en wereldwijd. We luisteren naar onze burgers en benadrukken de noodzaak om woorden om te zetten in actie.”



Klimaatprotesten maken het verschil



Het afgelopen jaar hebben miljoenen mensen in Europa en in de rest van de wereld deelgenomen aan klimaatdemonstraties die waren geïnitieerd door jongeren.



De nieuwe Eurobarometerenquête wijst uit dat bijna zes op de tien Europeanen ervan overtuigd zijn dat deze protesten een direct effect hebben op het beleid op nationaal en Europees niveau.



Ieren (74 %), Zweden (72 %) en Cyprioten (70 %) zijn er het meest van overtuigd dat de protesten zullen leiden tot directe maatregelen, tegenover 42% van de Tsjechen en 40 % van de Britten.