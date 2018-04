Koningslunch voor Rotterdamse daklozen

“Maximale aandacht voor de mede-Rotterdammers zonder Gouden lepel’'



De rode loper wordt uitgerold voor tientallen dakloze Rotterdammers op Koningsdag. Ze krijgen een royale lunch van drie gangen aangeboden in één van de meest trendy restaurants op de Kruiskade, Le Grand, gelardeerd met muziek en entertainment van voormalige Brace-zanger Lloyd de Meza en enkele motiverende presentaties van coaches om het leven praktisch met meer plezier in te kunnen gaan delen. De daklozen-Koningslunch in Le Grand wordt daarmee een vorstelijke sociale happening, met een gouden inhoud en natuurlijk een handige goodie bag. “Dit is het inhoudelijke vervolg op het daklozendiner op Tweede kerstdag,’ stelt Leo Houkamp, initiatiefnemer van het nu alweer derde Rotterdamse Daklozendiner. ‘Deze groep mensen verdient het zo enorm om meer te worden gezien en geholpen.’



Muziek, eten en nieuwe doelen stellen



De Koningslunch bestaat uit muziek, eten en nieuwe doelen stellen met elkaar. “We bewandelen daarbij de Koninklijke weg, na intensief overleg met deskundigen en betrokkenen’, stelt Houkamp. ‘Dat betekent dat we niet alleen maar een gezellige Koningslunch weggeven, maar onze gasten ook willen leren kennen als mens. We gaan ze ondersteunen bij hun persoonlijke doelen te formuleren en te halen. Coaches staan er klaar voor, om op heel persoonlijke wijze samen aan de slag te gaan met daklozen die daar voldoende motivatie voor kunnen opbrengen.”



Talent royaal voeden en begeleiden



De Koningslunch moet ook de hoop op een meer gestructureerd leven weer royaal voeden. “Het is soms niet te geloven dat iemand met veel talent en ervaring op zo’n zijspoor is gekomen en ineens dakloos is geworden en zichzelf als vrijwel kansloos ziet’, vertelt Houkamp. “Met een beetje extra aandacht is zijn deze mensen enorm geholpen. We gaan kijken wat elke gast nodig heeft van de coaches of als cursus om binnen enkele maanden al weer sterker op de eigen benen te komen.”



Oranjegevoel en Diamantjes van Lloyd de Meza,



Champagne, een driegangendiner met keuze tussen vis of vlees en een optreden van de getalenteerde zanger Lloyd de Meza (bekend van Brace, The Voice en de hit Mijn Diamant), maken de Koningslunch een aangename verrassing voor de doelgroep die in de Rotterdamse binnenstad vaak met de nek wordt aangekeken. “Dat is niet menselijk. We kunnen echt beter met elkaar en voor elkaar. Ook dat is het Oranje-gevoel; er voor elkaar zijn. Tenslotte wordt niet iedereen met een gouden lepel geboren zoals onze Koning, of met het geluk van een Guus Geluk. Dan komt het aan op de samenleving en particuliere hulp. With a little help of my friends, zeg maar”, aldus Houkamp.



Start 12.00 uur, 28 april 2018



De Koningslunch voor daklozen is een initiatief van Grand Hotel Central, Le Grand en Everyday People. De lunch vindt plaats in het restaurant van Le Grand Rotterdam, in Grand Hotel Central aan de Kruiskade op 27 april 2018. Aanvang is 12.00, einde circa 15.00 uur. Voor meer informatie: www.daklozendiner.nl