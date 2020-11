Bestuurder Ronald Zoutendijk van Siriz kondigt vertrek aan

Ronald Zoutendijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Siriz, heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij legt zijn functie neer per 1 april 2021. Ronald Zoutendijk: “In februari 2021 hoop ik 65 jaar te worden. Ik heb dan 43 jaar gewerkt, waarvan de laatste 31 jaar in directie- en bestuurlijke functies. Ik hoop de komende jaren mijn ervaring te delen en te blijven genieten van vrouw, kinderen en kleinkinderen. Na 7 jaar gewerkt te hebben bij Siriz is het voor mij een mooi moment om afscheid te nemen. Ik zal per 1 april 2021 tevens aftreden als directeur van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.” In de komende tijd zal worden gezocht naar een opvolger van Ronald.



Koers bepalen, standvastig blijven en geloven in de kracht van medewerkers en cliënten



Waarnemend voorzitter Maaike Harmsen van de Raad van Toezicht van Siriz: “Wij voelen het aankomende vertrek van Ronald als een verlies, maar hebben ook alle respect voor zijn besluit. Hij trad aan bij Siriz op 1 april 2014, met de opdracht in een gepolariseerde politieke context de organisatie te reorganiseren en door een turbulente tijd van onzekere overheidsfinanciering te leiden.



Ronald deed dat succesvol, met veel energie en een warme betrokkenheid. Koers bepalen, standvastig blijven en geloven in de kracht van medewerkers en cliënten, waren de steekwoorden in de afgelopen jaren. Samen met managers en stafmedewerkers gaf hij richting en vorm aan de transitie van Siriz. Dat proces is met succes afgerond.



Als vertegenwoordiger van Siriz heeft Ronald op verschillende landelijke podia een essentiële bijdrage geleverd. Zo is het Zevenpuntenplan onbedoelde (tiener)zwangerschappen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mede dankzij zijn initiatief en inzet tot stand gekomen.



Over Siriz



Hulp aan meer dan 30.000 vrouwen



Siriz is trots op wat zij in de afgelopen 10 jaren heeft bereikt, waarvan 7 jaar onder het bestuur van Ronald Zoutendijk. Zo hebben meer dan 30.000 vrouwen zich tot Siriz gericht met een hulpvraag bij onbedoelde zwangerschap. Met online hulpverlening en maatschappelijk werkers op diverse hulpposten in het land biedt de organisatie niet alleen hulp aan vrouwen, maar ook mannen. Deze hulp varieert van keuzebegeleiding bij een onbedoelde zwangerschap tot begeleiding bij het uitdragen van een zwangerschap, bijvoorbeeld op het gebied van ouderschap, financiën, relatie, school of werk. Ook biedt Siriz opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.



Preventie van onbedoelde zwangerschap



Daarnaast wil Siriz door middel van voorlichting aan jongeren het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. De stichting biedt dan ook voorlichtingslessen die jongeren bewust en weerbaar maakt op het gebied van seksualiteit en relaties. Daarmee heeft Siriz meer dan 170.000 leerlingen bereikt.



‘Je staat er niet alleen voor’



Mooie cijfers, die echter wel een gevoelige maatschappelijke kwestie blootleggen. De hulp is namelijk nog altijd hard nodig. Ieder jaar raken tienduizenden vrouwen onbedoeld zwanger. Professionele hulp, zoals die van Siriz, is dan ook belangrijk. In een uitzichtloze situatie is het essentieel om iemand te hebben die tegen je zegt: “Je staat er niet alleen voor.”



Ook de komende tien jaar hoopt Siriz te kunnen doen waar ze goed in is: vrouwen en mannen in een kwetsbare situatie perspectief, ondersteuning en zorg bieden.



Kijk voor meer informatie op: https://www.siriz.nl