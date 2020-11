ThiemeMeulenhoff en Woots starten samenwerking. Digitaal toetsen passend bij een nieuwe generatie lesmethodes.



Vanaf aankomend schooljaar is digitaal toetsen voor klanten van ThiemeMeulenhoff nog eenvoudiger dankzij de nieuwe samenwerking tussen ThiemeMeulenhoff en Woots, het grootste platform voor digitaal toetsen.



Toetsen van de nieuwste generatie lesmethodes (LRN-line) van ThiemeMeulenhoff voor het voortgezet onderwijs zijn vanaf de zomer te vinden in de Toetsbibliotheek van Woots. Eric Razenberg, directeur van ThiemeMeulenhoff, geeft aan dat de uitbreiding van de LRN-line lesmethodes met digitale toetsen past bij de filosofie van het continu door ontwikkelen van de lesmethodes. “We werken continu aan het verbeteren van onze lesmethodes op basis van de behoeften en ervaringen van docenten en leerlingen.”



ThiemeMeulenhoff: toegevoegde waarde voor onze klanten



“Via Woots kunnen we onze klanten helpen met toetsen zowel op papier als digitaal. Het nakijkwerk voor docenten wordt verminderd en met de digitale resultaten hebben ze inzicht in de mate waarin een leerling de lesstof daadwerkelijk begrijpt. Met Woots Premium kunnen de scholen onze toetsen zelfs naar hun eigen hand zetten.”



Woots: trots en blij



Koen Voermans, projectleider Woots: “Als Woots zijn we trots en blij dat we klanten van ThiemeMeulenhoff het toetsen via Woots kunnen laten ervaren. We willen scholen op een zo goed mogelijke wijze ondersteunen in het toetsen op school. Door de samenwerking met ThiemeMeulenhoff kunnen ook deze toetsen op een uniforme wijze via Woots worden afgenomen.”



Toetsen in de toetsbibliotheek



Klanten van ThiemeMeulenhoff kunnen de summatieve toetsen van de LRN-line methodes vanaf volgend schooljaar digitaal via Woots afnemen. Met alle voordelen van Woots. Digitaal nakijken, inzien en analyseren.



Toetsen naar je eigen hand zetten met Woots Premium



De scholen met Woots Premium kunnen diezelfde toetsen naar hun eigen hand zetten. Een opgave verwijderen, vervangen of aanpassen. De opgaven opslaan in de eigen itembank en hergebruiken in andere eigen toetsen. Het kan allemaal.