Europese vermiste personen politie officieel van start

BRUSSEL, 20 november 2019 – De Raad van de Europese Unie heeft de eerste Europese politiegroep voor vermiste personen, genaamd Police Expert Network on Missing Persons (PEN‐ MP), officieel erkend. De groep, die werd opgericht door Stichting AMBER Alert Europe, brengt inmiddels meer dan vijftig politie‐specialisten op het gebied van vermiste personen uit 21 landen¹, waaronder Nederland, samen. Met de officiële status wordt dit uitgebreid naar de overige EU landen. Dankzij de groep kunnen Nederlanders ook in het buitenland beter worden opgespoord.



“Zo’n 37,5 procent van alle Europeanen woont vlakbij een landsgrens”, licht Stichting AMBER Alert Europe‐oprichter Frank Hoen toe. “Bij veel vermissingen of ontvoeringen belanden mensen dus al snel in een ander land. Vaak vertraagt de politiesamenwerking echter bij de landsgrens. Door de politiegroep weet de politie beter welke buitenlandse collega om drie uur ’s nachts gebeld kan worden bij een vermissing die zich tot in dat land uitstrek. Dit kan een cruciale hoeveelheid tijd schelen in de zoektocht naar een vermist persoon.”



Ruben en Julian

De tragische vermissing van de twee jongetjes Ruben en Julian in 2013 vormde voor Stichting AMBER Alert‐oprichter Frank Hoen de aanzet om te gaan bouwen aan een Europees politienetwerk van verdwijningsspecialisten. “De vader van Ruben en Julian had een rookgordijn opgetrokken, waardoor wekenlang leek alsof de kinderen in België of Duitsland waren. We merkten dat samenwerking met politiediensten aan de andere kant van de landsgrenzen beter kon.”



Om ervoor te zorgen dat personen, en met name kinderen, ook over de grens beter opgespoord kunnen worden, werd in 2014 een informele politiegroep door Stichting AMBER Alert Europe in leven geroepen.



Nederlandse vermiste personen conferentie

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad in 2016 hield het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid een grote conferentie voor vermiste personen in Amsterdam. Negentig vertegenwoordigers van politie en ministeries uit 25 landen kwamen bijeen om de samenwerking bij vermissingszaken te bevorderen. De conferentie legde de kiem voor de huidige officiële politiegroep.



Grote Europese steun en officiële erkenning De overgrote meerderheid van het Europese Parlement steunt Stichting AMBER Alert Europe in haar plannen. Liefst 465 Europarlementariërs zetten hun handtekening onder het initiatief. De politiewerkgroep van de Raad van de Europese Unie (LEWP) erkent de politiegroep voor vermiste personen nu officieel.



¹Tsjechië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Italië, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Slowakije, Slovenië, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Bosnië‐Herzegovina, Zwitserland en Canada.