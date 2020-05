Gratis posters met richtlijnen voor een veilig kantoor

De komende weken gaan veel kantoren in Nederland weer gedeeltelijk open. Voor veilig werken is het belangrijk dat de richtlijnen van het RIVM worden toegepast op gebruik van bijvoorbeeld vergaderruimtes, toiletten, koffieautomaten, liften, gangen en recepties. Speciaal hiervoor zijn heldere instructieposters ontwikkeld door Studio Playground en reclamebureau Everybody Likes Penguins. Deze zijn gratis verkrijgbaar en door iedereen te gebruiken om medewerkers te informeren over de nieuwe werkwijze op verschillende locaties in het gebouw.



Tien meest voorkomende locaties



De anderhalvemetereconomie vraagt op kantoor om specifieke richtlijnen. Dingen die voorheen zo normaal waren, moeten nu met beleid gebeuren. Daarom zijn posters ontwikkeld voor tien veel voorkomende locaties in de kantooromgeving:



-Bij de ingang



-Aan je bureau



-Bij de printers



-Bij de koffieautomaat



-In de vergaderzalen



-In de keuken



-In de wandelgangen



-In de lift



-Bij de receptie



-In de rokersruimte





Al deze posters zijn gemakkelijk te downloaden via https://www.everybodylikespenguins.nl/coronaposters.pdf. Dan is het nog een kwestie van printen, ophangen en klaar.



Belang van herhaling



Mensen zijn gewoontedieren. Dat maakt het extra belangrijk om mensen te herinneren aan hun gedrag op kantoor. Ingeslepen gewoontes, denk maar aan koffie halen en printen, moeten nu even anders. De posters zijn een goede hulp om medewerkers te herinneren aan het juiste gedrag.



Initiatief van Studio Playground en reclamebureau Everybody Likes Penguins



Twee Utrechtse bureaus willen graag een bijdrage leveren om Nederland weer gezond aan het werk te krijgen. Hieruit is het idee ontstaan om de gecombineerde communicatiekennis en visuele overtuigingskracht in te zetten om deze posters te ontwikkelen. Dit biedt heel Nederland steun bij het eigen maken van nieuwe gewoontes op de werkvloer.