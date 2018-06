Joh. Enschedé neemt meerderheidsbelang in Nederlandse startup AntTail

Koninklijke Joh. Enschedé heeft een meerderheidsbelang genomen in AntTail, een Nederlands technologiebedrijf. Als onafhankelijke internationale speler op het gebied van hoog beveiligd drukwerk en beveiligingsoplossingen, wil Koninklijke Joh. Enschedé haar dienstverlening verbreden met oplossingen op het gebied van digitale beveiliging van transport en de authenticiteit van hoogwaardige producties en producten. AntTail levert met sensoren en clouddiensten oplossingen voor het monitoren van supply chains, waarbij een volledig audit trail beschikbaar komt van fabrikant tot ontvanger en waarmee tevens vervalsing wordt voorkomen. Koninklijke Joh. Enschedé onderscheidt zich in haar huidige producties en dienstverlening met een hoge mate van betrouwbaarheid in het leveren van beveiligd drukwerk volgens specificaties en planning. Met de toevoeging van digitale communicatie wil het bedrijf haar dienstverlening op het gebied van beveiliging uitbreiden. AntTail heeft als service provider ervaring met het monitoren van verzendingen met behulp van sensoren en services rond het registreren en valideren van verzendingen. Met een focus op de farmaceutische markt, waar veel vervalsing van medicatie voorkomt en kwaliteitsborging van de producten soms van levensbelang is, komt deze kennis en ervaring nu beschikbaar voor Koninklijke Joh. Enschedé. Tot de klanten van AntTail behoren multinationals als MSD en Ingersoll Rand. Op 24 mei 2018 ontving AntTail de Internet of Things award 2018 van het IoT-Journaal.

Over Koninklijke Joh. Enschedé

Koninklijke Joh. Enschedé begon als een kleine boekdrukker in 1703 en groeide uit tot een groot Haarlems bedrijf. Wereldwijd staat Koninklijke Joh. Enschedé bekend om zijn aantrekkelijke bankbiljetten en postzegels. Met bijzondere aandacht voor details, technische expertise en kwaliteit is Koninklijke Joh. Enschedé de specialist voor speciaal, beveiligd en uiterst betrouwbaar drukwerk alsmede beveiligingsoplossingen.



Koninklijke Joh. Enschedé ondersteunt producten voor financiële transacties, cash-equivalenten en certificeringsproducten, zoals visa, banderollen, postzegels, diploma’s, certificaten en producten ter beveiliging van merkproducten (brand protection). Versterkt door onze expertise van wereldklasse op het gebied van beveiligd drukwerk leveren we oplossingen tegen fraude en vervalsing toegerust naar de specifieke wensen van onze klanten.



Over AntTail

AntTail maakt de logistieke keten transparant. De producten en diensten die AntTail ontwikkelt en levert, monitoren de temperatuur van medicijnen tijdens het transport en de opslag van fabrikant tot gebruiker. Bedrijven in de farmaceutische industrie, zorgverleners en transport & logistieke dienstverleners kunnen dankzij slimme sensoren de temperatuur van hun zendingen online volgen en zo de kwaliteit bewaken. De cloudoplossing van AntTail werkt als "Secure SaaS-dienst" met bestaande oplossingen voor de “cold chain”, waardoor complexe implementaties en voorinvesteringen tot het verleden behoren.