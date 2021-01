OutSmart neemt TOPforms over

NIEUWEGEIN - Field service softwareontwikkelaar OutSmart International B.V. neemt branchegenoot TOPforms over. De overname zorgt voor een steviger positie van OutSmart als leverancier van field service software en biedt de klanten van TOPforms meer mogelijkheden bij het digitaliseren van hun binnen- en buitendienst.



OutSmart is de grootste aanbieder van software voor digitale werkbonnen in Nederland en België. Het Nederlandse bedrijf zetelt in Nieuwegein en bedient ruim 4.000 bedrijven in 10 landen.



Zoals de naam al zegt is TOPforms gericht op het eenvoudig verwerken van cloud-formulieren voor de Nederlandse markt.



De overname is een logisch gevolg van de ambitie van het softwarebedrijf om verder te groeien en de beste software te bieden. “We vertonen al jaren een exponentiële groei en die willen wij ook in 2021 realiseren. Daarnaast streven wij altijd naar verbetering. Met de overname van TOPforms vergroten wij onze afzetmarkt en halen wij specialisme in huis op het gebied van digitalisering van formulieren wat ervoor zorgt dat ons pakket alsmaar completer wordt”, aldus Bas Langenhuizen, commercieel directeur OutSmart.



Samen vooruit



Met de focus op een gebruiksvriendelijke en laagdrempelige oplossing heeft TOPforms, onder leiding van algemeen directeur Aart van Veen, door de jaren heen een goede reputatie opgebouwd. Een groeiende vaste klantenkring is hier het bewijs van. Aart voorziet dan ook een verdere groei van TOPforms onder de vlag van OutSmart. “OutSmart is voorloper in de field service markt en is net als ons een organisatie die de software op de eerste plek zet. Ons specialisme is het digitaliseren van formulieren en is een mooie aanvulling op het totaalpakket dat OutSmart biedt.”



Van TOPforms naar OutSmart



Ondanks de overname en de met pensioen gaande Aart van Veen ervaren de stakeholders van TOPforms geen grote veranderingen. Alle medewerkers van TOPforms gaan mee in de overname en TOPforms blijft actief als standalone product. In de daaropvolgende perioden is het plan om de software tevens te integreren in OutSmart om zo de stap naar digitaal werken voor bedrijven nog kleiner te maken.