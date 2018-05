SodaStream boekt recordomzet Q1; één miljard plastic flessen bespaard

Bruiswatermerk laat ook in Nederland eerste ecologische footprint achter



Het beursgenoteerde bruiswatermerk SodaStream International Ltd. (NASDAQ: SODA) sluit het eerste kwartaal van 2018 af met 25% globale omzetgroei naar een record van 144 miljoen dollar. De verkoop van 8,3 miljoen recyclebare CO2-cilinders van SodaStream in het eerste kwartaal levert een besparing op voor het milieu van maar liefst 1 miljard plastic wegwerpflesjes. De Benelux is met +21% de op één na sterkste groeier van Europa. In Nederland werden opvallende resultaten geboekt het eerste kwartaal. Niet alleen werden er zeven keer meer bruiswatertoestellen verkocht dan het jaar daarvoor, als gevolg van de eerste nationale mediacampagne was het online zoekvolume van SodaStream maar liefst 50% hoger dan dat van Coca-Cola in deze periode.



Met een omzetgroei van 21% dit eerste kwartaal behoort de Benelux, samen met het Verenigd Koninkrijk, tot de sterkste groeimarkten van Europa. SodaStream is verheugd vast te stellen dat zij hard op weg is om ook in Nederland haar missie te realiseren om steeds meer gezinnen bewust te maken van het milieuvriendelijke alternatief voor water en frisdrank in plastic flessen. Tamara Kroon, Marketing Manager Benelux: ‘We investeren dit jaar 3 miljoen euro in marketing om impact te creëren in Nederland, want ook hier willen we geschiedenis schrijven. Dat het online zoekvolume van SodaStream in de campagneperiode 50% hoger was dan dat van Coca-Cola, is al een belangrijke mijlpaal. Gezien de enorme toename in interesse en aanschaf van bruiswatertoestellenkunnen we met trots zeggen dat we in Nederland onze eerste ecologische footprint hebben achtergelaten.’



Kerncijfers Q1



Het grootste bruiswatermerk ter wereld klokte het eerste kwartaal af op een omzet van 144 miljoen dollar, een stijging van 25% tegenover dezelfde periode in 2017. Het bedrijfsresultaat steeg met 34% tot 21 miljoen dollar, en het nettoresultaat steeg met 26% tot 19 miljoen dollar. Afgelopen kwartaal werden wereldwijd 8,3 miljoen CO2-cilinders verkocht (+9%), een record voor het eerste kwartaal. Van de SodaStream-siropen werden in het eerste kwartaal 5,4 miljoen flessen verkocht, dat is een stijging van 4%.



Een miljard plastic flessen bespaard



Elke minuut worden er door de traditionele drankindustrie wereldwijd één miljoen plastic flessen geproduceerd. Hiervan komt 3,5 procent bij het zwerfafval terecht en blijft tientallen jaren rondzwerven. In de eerste drie maanden van 2018 werd er in totaal 500 miljoen liter bruiswater gemaakt met SodaStream-toestellen. Dat betekent een besparing voor het milieu van zo’n 1 miljard plastic flesjes – dankzij SodaStream.



Over SodaStream



SodaStream biedt een duurzaam alternatief voor bruisend water en is wereldwijd marktleider voor toestellen om thuis bruiswater te maken. Met een SodaStream toestel maak je kraanwater in een handomdraai bruisend en zijn plastic flessen overbodig. De intensiteit van de bubbels bepaal je zelf. SodaStream is actief in 46 landen. In Nederland is SodaStream verkrijgbaar bij onder andere Blokker, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en BCC.