Veneca ondertekent Nationaal Preventieakkoord

Vrijdag 23 November 2018 heeft Veneca samen met ruim zeventig partijen en staatssecretaris Blokhuis het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. In het Preventieakkoord zijn ambities gesteld én concrete afspraken gemaakt om Nederland gezonder te maken. Het Preventieakkoord zet in op drie thema’s: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Veneca heeft het onderdeel ‘overgewicht’ ondertekend en daarmee spreken we af dat we ons inzetten voor het gezonde bedrijfsrestaurant. Om dit te bewerkstelligen zal Veneca ervoor zorgen dat uiterlijk in 2022 op al haar locaties op een makkelijke en aantrekkelijke wijze volgens de Schijf van Vijf gegeten kan worden.



De afspraken en ambities binnen het Preventieakkoord sluiten naadloos aan op de koers die Veneca al eerder heeft uitgezet om werkend Nederland te verleiden tot gezondere keuzes. In een driejarig-onderzoek van de Vrije Universiteit dat in opdracht van Veneca werd uitgevoerd, werd bewezen dat mensen eerder lijken te kiezen voor een gezondere optie wanneer onder meer het aandeel gezondere opties dat wordt aangeboden groter is én meerdere in strategieën tegelijkertijd worden ingezet.



“Door de afspraken die zijn gemaakt binnen het Preventieakkoord willen wij een concrete bijdrage leveren aan gezonder Nederland. Als we kijken naar de impact vanuit Veneca, dan gaat het om 2600 Veneca locaties. Met de ondertekening van het Preventieakkoord wil Veneca haar steentje bijdragen aan een gezonder Nederland waarin een gezonde levensstijl en het maken van gezondere keuzes in onze bedrijfsrestaurants vanzelfsprekend zijn. ”



Hans Rijnierse, bestuursvoorzitter Veneca



Over Veneca



Veneca is sinds 1985 de drijvende kracht achter een cateringbranche die klaar is voor de wereld van morgen. We gaan aan de slag met nieuwe uitdagingen, stimuleren vernieuwing en zijn actief betrokken bij actuele vraagstukken die onze sector raken. Samen zorgen we voor goed werkgeverschap én voor een cateringbranche die gasten laat genieten van een steeds gezonder en duurzamer aanbod van eten en drinken. www.veneca.nl