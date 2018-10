Sheltersuit introduceert nieuw hulpgoed voor daklozen en vluchtelingen

Enschede (19 oktober 2018) – Sheltersuit, een stichting die wind- en waterdichte kleding gemaakt van restmaterialen gratis aan daklozen en vluchtelingen beschikbaar stelt, gaat een nieuw hulpgoed introduceren: Een tas die zich eenvoudig laat transformeren tot een tent met slaapzak en matras. Op 23 oktober zal het ontwerp in Eindhoven tijdens een seminar over circulaire (recycling) economie op de Dutch Design Week worden gepresenteerd. Bedrijven en particulieren die een bijdrage willen leveren aan de productie van de tas kunnen met de stichting contact op nemen.



Sheltersuit staat vooral bekend om haar waterdichte, warme jassen met een aanritsbare slaapzak. Deze stelt de Stichting kosteloos ter beschikking aan daklozen in Nederland en vluchtelingen op onder andere Lesbos en in Duinkerken. De jassen worden in Enschede door 14 voormalige vluchtelingen vervaardigd, die nu in loondienst zijn van Sheltersuit alsmede 86 vrijwilligers. De Stichting maakt vandaag bekend aankomende winter 3.000 jassen uit te gaan delen. In 2017 waren dat er rond 1.100.



Het nieuwe ontwerp Shelterbags dient niet alleen als rugtas, maar ook als slaapplek. De tassen zullen vanaf de winter 2019 worden uitgedeeld. “De Shelterbag is met name ontwikkeld voor mensen die te voet op reis zijn in landen waar het overdag warm is, maar ‘s nachts lage temperaturen heersen. De ruime tas kan tot een tent met slaapzak en matras worden uitgevouwen. Daar kunnen mensen veilig en beschut in overnachten”, legt oprichter en hoofdontwerper Bas Timmer uit. “Wie een gewone slaapzak heeft, kan deze in de Shelterbag schuiven. Omdat de slaapzak gewassen kan worden, zorgt dat voor extra hygiëne. De tas zelf is vuilafstotend en kan met een doek worden afgenomen.”



Op het idee voor de ontwikkeling van de Shelterbag is Timmer eind augustus door in Colombia op straat levende Venezolaanse vluchtelingen gebracht. “De daklozen daar hebben overdag geen warme jas nodig, maar wel ’s nachts een warme slaapplek. Daarom hebben wij een tas ontworpen die precies zo’n plek creëert”, aldus Timmer. Gebruik makend van de resultaten van een vervolgonderzoek in Colombia werkt de Stichting op dit moment aan een verdere optimalisatie van het ontwerp. Naast Timmer zijn hierbij Dries van Wagenberg en Ahmed Shasho betrokken. “Wij zijn ervan overtuigd dat de Shelterbag ook voor daklozen en vluchtelingen in Europa uitermate geschikt is. Het uitgevouwen product moet zo warm mogelijk, maar alsnog goed ventilerend zijn en minder dan een kilogram wegen.”



De Stichting benadrukt dat de tas voor maximale duurzaamheid alleen van hoogwaardig materiaal wordt gemaakt en zorgvuldig is afgewerkt. “Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de tas gratis is”, zo Timmer. “Alle materialen zijn gedoneerd. Bij voorbeeld door Low & Bonar uit Arnhem. Deze onderneming zal voor een deel van de productierun van de Shelterbags haar nieuwe recyclebare Enkair filamentmat ter beschikking stellen. De mat is licht, maar tegelijkertijd ook heel sterk en comfortabel. Bovendien biedt het warmte-isolatie met de koude grond.” Philip de Klerk, CEO van Low & Bonar: “Wij zijn onder de indruk van de passie, waarmee Bas Timmer en zijn team te werk gaan. We zijn er trots op om door middel van ons nieuwe Enkair materiaal een bijdrage te mogen leveren. Het is mooi om te zien dat ons product de mensen die dat hard nodig hebben een beetje meer comfort kan geven.”



“Om onze doelen te kunnen bereiken zijn wij afhankelijk van twee soorten donaties. Financiële giften waarmee wij de loon- en andere productiekosten kunnen dekken. Daarnaast hebben we altijd behoefte aan restmateriaal uit de industrie voor het vervaardigen van producten. En in het geval van Shelterbags ook aan schone slaapzakken. We willen zo veel mogelijk Sheltersuits en straks ook Shelterbags kunnen uitdelen. Daarom roepen wij bedrijven op, om ons bijvoorbeeld met kerstdonaties te steunen. Met slechts driehonderd euro kunnen wij twee kinderen of een volwassene helpen”, aldus Timmer. “Bovendien staan wij altijd open voor samenwerkingsverbanden met hulporganisaties die ervaring hebben met onze doelgroep. We willen de handen ineenslaan, om mensen te kunnen helpen die dat hard nodig hebben”.



In de namiddag van 23 oktober zal Timmer de Shelterbag in Eindhoven tijdens het “Waste to Value” seminar op de Dutch Design Week presenteren. Permanent zal zowel de tas als de originele Sheltersuit te zien zijn van 20 tot en met 28 oktober zowel in Strijp -T Eindhoven als in het Klokgebouw.



Waste 2 Value seminar

Dinsdag, 23 oktober 2018

13:00 tot 17:00 uur

Strijp T, Gebouw TQ, 4e verdieping

Achtseweg Zuid 153 Eindhoven

De toegang is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk



Over Sheltersuit

Het recht op warme kleding ter bescherming van mensenlevens. Dat is waar stichting Sheltersuit voor staat. Deze Nederlandse ‘humanitaire startup’ gebruikt innovatief Dutch Design om mensenlevens te beschermen tegen de natuur. De Sheltersuit is het icoon. Deze combinatie van jas, slaapzak met matras en opbergtas maakt overleven mogelijk in barre weersomstandigheden. Maar Sheltersuit is meer: de gebruikte materialen zijn ‘geupcycled’, het is laagdrempelig door donaties van materialen door MVO-partners, de productie is van ‘mens tot mens’ waarbij vluchtelingen, daklozen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zich inzetten voor de medemens in nood en Sheltersuit is een kledingmerk waarbij ontwerpen van Bas Timmer bijdragen aan het gratis beschikbaar stellen van Sheltersuits. Kortom: stichting Sheltersuit zet zich in voor het recht op warme kleding ter bescherming van mensenlevens en iedereen kan bijdragen aan onze beweging.



https://www.sheltersuit.com/



