Persuitnodiging 24 mei: plaatsing transformatoren in Middenmeer

In Middenmeer (Noord-Holland) wordt gewerkt aan een flinke uitbreiding van het energienet. Netwerkbedrijven TenneT en Liander realiseren daar momenteel een geheel nieuw schakelstation, samen met een aantal nieuwe kabelverbindingen. De uitbreiding is onder meer nodig om één van de grootste windparken van ons land aan te sluiten op het landelijke elektriciteitsnet. Het windmolenpark Wieringermeer gaat in de toekomst groene stroom produceren voor zo’n 280.000 huishoudens. Reeks van nieuwe schakelstations Het project kent een totale investering van circa 35 miljoen euro en moet eind 2019 gereed zijn. Het nieuwe station in Middenmeer is de eerste van een reeks nieuwe soortgelijke projecten die komende jaren in de Kop van Noord-Holland worden gerealiseerd. In de regio is namelijk een sterk groeiende vraag naar transport van elektriciteit, met name vanwege de toename van duurzaam opgewekte windenergie. Uitnodiging om aanwezig te zijn Op donderdag 24 mei is er tussen 09.00 uur – 11.00 uur gelegenheid om de bouwlocatie in Middenmeer te bezoeken en opnames te maken van de werkzaamheden. Die dag worden er ook drie transformatoren met een grote kraan verplaatst. Medewerkers van Liander en TenneT zijn aanwezig om een toelichting te geven op alle werkzaamheden. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Opgeven kan via woordvoering@alliander.com. U ontvangt dan een bevestiging en een routebeschrijving. Ook even we dan aan wat de exacte tijden zijn van de verplaatsing van de transformatoren.

