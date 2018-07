UFC vechter Gökhan Saki maakt comeback in Las Vegas

Las Vegas, 6 juli 2018



Turks-Nederlandse zwaargewicht, Gökhan Saki, maakt een op 7 juli een spectaculaire comeback in Las Vegas. Na slechts 1 gevecht staat de Turks-Nederlandse vechter op de main card van UFC 226 (pay per view) tijdens het grootste en belangrijkste UFC event van het jaar. De laatste voorbereidingen doet de vechter in het UFC Performance Institute waar ook Conor Mcgregor zijn voorbereidingen tegen Floyd Mayweather trof.



Na een succesvolle carrière in de K-1 debuteerde Saki - ook wel de Turkse Tyson genoemd - vorig jaar september als mixed martial arts vechter in de Ultimate Fighting Championship. Zijn eerste gevecht was tegen de Braziliaan Luis Henrique ‘Frankenstein’ Da Silva, die hij in de eerste ronde na twee knockdowns - knock-out sloeg.



Toen Saki zijn comeback op 7 juli in Las Vegas bekendmaakte tweette Hollywood ster Dwayne ‘The Rock’ Johnson: “Legend returns and is hungrier than ever. Very dangerous man.” De UFC 226 krijgt veel aandacht, mede door het titelgevecht tussen UFC-zwaargewichtkampioen Stipe Miocic en UFC-lichtzwaargewichtkampioen Daniel Cormier.



Voorspelling van de zelfverzekerde vechter met de Nederlandse en Turkse vlag in beide handen:



“Lights-Out, Game Over” “Hij probeert staand te vechten maar ik ben een staande vechter. Na 100 professionele gevechten herken ik direct de zwakke punten van een tegenstander en hij heeft er veel. Om jezelf daarop voor te bereiden is het veels te laat, ik ben er al, aldus Saki”



Het gevecht zal op Foxsport Nederland te zien zijn vanaf 04:00 Nederlandse tijd.



Twitter: https://twitter.com/gokhantherebel



Instaram: https://www.instagram.com/gokhansaki



UFC Profile: http://www.ufc.com/fighter/Gokhan-Saki