Sterrencast omringt Huub Stapel in King Lear

Met o.a. Wilfried de Jong, Dirk Roofthooft, Porgy Franssen en Sylvia Poorta



Hoofdrolspeler Huub Stapel wordt in King Lear omringd met een sterrencast bestaande uit Wilfried de Jong, Dirk Roofthooft, Porgy Franssen, Sylvia Poorta, Hans Trentelman, Louis van Beek, Dries Vanhegen, Mieneke Bakker, Hans van Leipsig, Elisabeth De Loore en Caro Derkx. King Lear is van 14 september t/m 12 december 2018 te zien in de theaters in Nederland en België.



Na zijn veelgeprezen, muzikale versie van Othello (2015) brengt Servé Hermans opnieuw een klassieker van Shakespeare naar het theater. Toneelgroep Maastricht regisseert iedere twee jaar een Shakespeare. Hermans kiest voor King Lear vanwege zijn fascinatie voor het thema vadermoord. Daarnaast wilde hij graag weer samenwerken met Huub Stapel: “Na onze succesvolle samenwerking bij Pinkpop, een muzikaal liefdesverhaal heb ik Huub voorgesteld om King Lear te spelen. In zijn lange carrière heeft hij nooit eerder in een stuk van Shakespeare gespeeld. Ik vond het tijd worden.”



Hermans over zijn regie en casting: “Zodra de dochters van Lear en de zonen van Gloucester na jarenlang wachten eindelijk de macht ruiken en de ruimte krijgen, slaan ze genadeloos toe. Ze pakken niet alleen de macht, maar gaan nog verder, alles moet allesvernietigend kapot. De gekozen, veelal oudere acteurs versterken het beeld van dochters en zonen die zo lang moeten wachten tot ze aan de beurt zijn; hun opgekropte woede en wraakgevoelens moeten eruit. Je kan onze King Lear op een bepaalde manier zelfs spiegelen aan het Brits Koningshuis, waar Prins Charles al zijn hele leven wacht totdat hij aan zijn eerste baantje mag beginnen. Dat moet een enorme frustratie voor hem zijn.”



King Lear



De oude koning Lear wil zijn rijk verdelen onder zijn drie dochters Goneril, Regan en Cordelia. Om beurten vraagt hij hun hoeveel ze van hem houden. Maar Cordelia heeft een geweten. Ze weigert de vleierij van haar oudere zussen te overtreffen en uitgerekend zij, de oogappel van haar vader, wordt verstoten. Parallel aan dit verhaal spelen de intriges tussen Gloucester en zijn zonen Edmund en Edgar. King Lear is een klassieker die je gezien moet hebben. Bol van gekonkel en verraad binnen families, van onrecht en verderf, van doortrapte intriges, maar zeker ook van klaterende taal.



Hermans werkt opnieuw samen met schrijver Jibbe Willems, die ook Othello heeft bewerkt. Ze werkten daarna samen aan Eyes wide shut, Pinkpop, een muzikaal liefdesverhaal en La Superba. De muzikale leiding is in handen van Bendix Dethleffsen, die eerder de muziek verzorgde voor Hermans producties Othello en Eyes wide Shut.



De première van King Lear vindt plaats op zaterdag 6 oktober 2018 in de geheel vernieuwde Papyruszaal van Theater aan het Vrijthof in Maastricht. In het kader van de feestelijk heropening van Theater aan het Vrijthof is King Lear een coproductie van Toneelgroep Maastricht, Theater aan het Vrijthof en Senf Theaterpartners.