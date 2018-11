Orange Capital Partners haar maakt eerste acquisitie in Dublin Ierland

Amsterdam 05-11-2018 - Orange Capital Partners ("OCP") heeft de Belgrave Collection aangekocht voor een acquisitieprijs van €60 miljoen. De Belgrave Collection is een hoogwaardige portefeuille van 30 gebouwen uit de tijd van de Georgiaanse architectuur (1720-1840). De woningen zijn over de afgelopen jaren volledig gerenoveerd in studio’s, 1- en 2- kamer appartementen. De Belgrave Collection bevindt zich in het centrum van Dublin op zeer gewilde locaties voor expats, families en starters op de woningmarkt. Het is de eerste acquisitie voor Orange Capital Partners buiten Nederland, waar zij een omvangrijke portefeuille heeft opgebouwd van ruim 3,000 woningen in de grote steden van de Randstad.



Victor van Bommel, CEO en oprichter van OCP: "De acquisitie van de Belgrave Collection geeft ons een geweldige start in Dublin. We zullen dit platform de komende jaren verder uitbreiden omdat wij grote kansen zien in deze markt. Waar grote Institutionele partijen zich richten op woningontwikkelingen aan de rand van Dublin, richten wij ons juist op karakteristieke panden op zeer gewilde locaties in het centrum van de stad. Wij zien in deze niche meer waarde en minder risico’s op de lange termijn”.



Fleur van der Erve, Hoofd acquisities bij OCP: "De huurmarkt in Dublin ondergaat momenteel een enorme verandering. Een sterke toename van buitenlandse directe investeringen in Dublin met een specifieke focus op de technologiesector, heeft een ongekende boost gegeven aan de Ierse economie en de werkgelegenheid. Er is een grote vraag naar betaalbare woonruimte ontstaan van met name jonge professionals. De markt voor huurwoningen is in de afgelopen 10 jaar tijd gestegen van 20% naar 30% en wij verwachten dat dit het komende decennium verder zal doorgroeien”.