NVZ: Parkeren bij het ziekenhuis kost gemiddeld 1,35 euro per uur

Uit onderzoek naar de parkeervoorzieningen bij ziekenhuizen blijkt dat bij 15 ziekenhuislocaties gratis kan worden geparkeerd. Bij de overige 85 locaties moet parkeergeld worden betaald, veelal om de parkeervoorziening kostendekkend te krijgen. Het gemiddelde parkeertarief is 1,35 euro per uur en 6,64 euro per dag.



Sinds enkele dagen wordt in verschillende media melding gemaakt van hoge parkeertarieven bij ziekenhuizen. Om feiten correct te kunnen presenteren zijn alle uur- en dagtarieven van parkeervoorzieningen bij 100 ziekenhuislocaties in kaart gebracht. Deze tarieven zijn openbaar en staan vermeld op de ziekenhuiswebsites.



Parkeertarieven



Het gemiddelde uurtarief van 1,35 euro is veelal lager dan het gemiddelde uurtarief van parkeerterreinen en parkeergarages van gemeenten, winkelcentra en bij stations. Naast dagkaarten zijn bij veel ziekenhuizen ook week- of maandkaarten tegen een gereduceerd tarief verkrijgbaar. Tot slot bieden vrijwel alle ziekenhuizen de mogelijkheid om patiënten gratis te brengen en te halen. Bij een kwart van de onderzochte ziekenhuizen kan tot 30 minuten gratis worden geparkeerd, bij zo’n 40% is dit tot 20 minuten en bij ongeveer 30% tot 15 minuten.



Exploitatiekosten



Parkeergelden worden meestal aangewend om de exploitatiekosten van de parkeervoorziening te kunnen betalen. Hieronder vallen investeringen, grond-, schoonmaak-, beheer- en onderhoudskosten. In een aantal gevallen bepaalt een externe eigenaar, beheerder of gemeente de parkeertarieven, of is een ziekenhuis genoodzaakt om dezelfde tarieven als naastgelegen parkeergelegenheden te hanteren. Dit laatste is bedoeld om te voorkomen dat patiënten niet meer kunnen parkeren, omdat niet-patiënten teveel gebruikmaken van de parkeervoorziening van het ziekenhuis. Van alle onderzochte ziekenhuizen heeft 17% het beheer van de parkeervoorziening uitbesteed of is de parkeervoorziening in handen van de gemeente of een andere organisatie.



Gratis parkeren



Ziekenhuizen realiseren zich dat een ziekenhuisbezoek vervelend kan zijn en dat patiënten en bezoekers het liefst gratis zouden willen parkeren. Echter, ziekenhuizen moeten de exploitatiekosten van de parkeervoorziening kunnen betalen en krijgen geen financiering voor het vergoeden van parkeerkosten aan patiënten of bezoekers.