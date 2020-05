Tangomuziekfestival ondanks maatregelen toch internationale line-up

Het Pinksterweekend staat ook dit jaar in het teken van de Argentijnse Tango. De coronamaatregelen weerhouden de organisatie er niet van om een volwaardig festival aan te bieden. Met livestreams vanuit Nederland, Duitsland, Polen, Italië én Buenos Aires is het festival in één klap wereldwijd voor alle tangoliefhebbers bereikbaar en komen alle internationale artiesten ondanks de beperkingen toch naar het festival.



De organisatie van de Dutch International Tangoweek heeft niet stilgezeten de afgelopen weken. De fysieke variant kon door de coronamaatregelen niet plaatsvinden. Festivaldirecteur Frank Perquin broedde op een alternatief. “Het is onze missie om de tangomuziek voor een breed publiek beschikbaar te maken. De tango is Unesco cultureel erfgoed en daar zijn we zuinig op. Wij bieden professionele muzikanten een plek om hun vak uit te oefenen en om mensen te raken met hun muziek. Het is, zeker in deze tijd, belangrijk dat we dat blijven doen” aldus Perquin.



Uitdaging

Vrijwel alle artiesten uit de programmering van het fysieke festival treden tijdens Pinksteren alsnog op. En wie denkt dat de techniek de grootste uitdaging is, vergist zich. ,,Natuurlijk is het technisch complex omdat we voor een groot deel afhankelijk zijn van de kennis en kunde ter plaatse. Sommige artiesten spelen vanuit huis.” Een evengrote uitdaging was het synchroniseren van de Corona-regelgeving. Perquin:,,Elk land heeft zijn eigen regels. Italië en Argentinië hebben op dit moment een strengere lock-down dan hier. Er was veel creativiteit nodig om alles op te lossen. Dat levert mooie anekdotes op”



Eerste internationale festival dat wél doorgaat

Veel festivals worden geannuleerd en verplaatst naar volgend jaar. “Wij zijn het enige internationale festival in dat óók dit jaar op de geplande datum doorgaat. Zij het in een andere vorm, maar wel met dezelfde passie en ambitie. We behouden ons karakter door onze geprogrammeerde internationale artiesten ook voor dit virtuele festival te boeken. Daarnaast bereiken we ineens veel meer mensen nu het programma vrij toegankelijk en over de hele wereld is te volgen. Vooral in Duitsland, Italië en Argentinië is er veel belangstelling voor dit festival”.



Live te volgen

Tangoliefhebbers van over de hele wereld kunnen zondag 31 mei live kijken en luisteren naar een gevarieerd programma tangomuziek. Vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd is het festival te volgen via YouTube, Facebook en de website van de Dutch International Tangoweek. Deels is de Mariënhof in Amersfoort gastheer voor een de artiesten die binnen Nederland konden reizen. Voor de rest van het programma wordt live overgeschakeld naar plekken in Europa en Zuid-Amerika. Zo speelt Ensemble Hyperion hun sets vanuit Italië, is El Cachivache Quinteto live te bewonderen vanuit Buenos Aires en treden Omar Mollo & Pablo Dobal in Amersfoort op. Het hele programma is hier te vinden https://www.dutchtangoweek.nl/live