Na 14 jaar gerenommeerde dansvoorstelling terug met originele cast

2019 is hét jaar van theatermaker en choreograaf Nicole Beutler. Ze wordt 50 jaar jong, zit 20 jaar in het vak en viert het tienjarig jubileum van haar dansgezelschap Nicole Beutler Projects. Om dit te vieren wordt de vroege Beutler-voorstelling The exact position of things hernomen. Na 14 jaar komt deze danshit terug in de theaters, mét de originele cast. The exact position of things staat symbool voor het ontstaan van regisseur Nicole Beutlers beeldende signatuur: beweging, taal, muziek en lichtkunst komen samen in een doordringende totaalervaring. Op 17 december staat de voorstelling in Theater aan het Spui.



The exact position of things is een korte performance over een vrouw - verbeeld door twee performers - die in het niemandsland van geheugenverlies is beland en de greep op de werkelijkheid kwijt is. Ze klampt zich vast aan flarden van herinneringen. Haar bewegingen zijn echo’s van oude routines, woorden gaan een eigen leven leiden en naar betekenis wordt tevergeefs gezocht. Geïnspireerd op een documentaire over een vrouw met Alzheimer, schetst dit stuk uit 2005 een schemerdonker maar ook bevrijdend universum waarin het herkenbare vreemd wordt en het vreemde vertrouwd lijkt. Kan het verliezen van alle kennis ook een bevrijding zijn?



The exact position of things (2005) werd genomineerd voor de BNG Theatermakersprijs en door het Nederlandse theaterblad TM verkozen tot één van de vijf beste dansstukken van het seizoen 2004/2005.



Regisseur / choreograaf Nicole Beutler over de voorstelling: “Houden we niet allemaal aan het bekende vast uit angst voor het onbekende? Waarvoor ben jij bang? Wat is jouw logica? Waar de maatschappij niet klopt, vindt kunst haar inspiratie. Juist imperfectie raakt mij. Knulligheid, de kwetsbare mens. Mensen met Alzheimer in een tehuis zitten gevangen in een ruimte zoals in hun eigen brein. Mijn personage stopt nooit met vragen stellen. Ze klampt zich vast en dat vertaalt zich in het lichaam. Het is indrukwekkend. Triest, maar ook heel grappig soms. Lijven vol verhalen, die wil ik zien.”



Op dinsdag 17 december om 20:15 uur is de voorstelling te zien in Theater aan het Spui van Het Nationale Theater.