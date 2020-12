Goed voornemen? Organiseer de collecte van 2021!

Steun mensen met epilepsie. Ook nu.



Epilepsie is nog altijd niet te genezen. Daarom gaan ook in 2021 duizenden collectanten van het Epilepsiefonds de deuren langs om geld in te zamelen. Maar wie vertelt de collectanten in welke straten ze moeten lopen, wie geeft ze hun collectebus en wie zorgt ervoor dat het opgehaalde bedrag goed terecht komt? Dat kun jij doen! Help jij mee de collecte van 2021 te organiseren als teamleider van het Epilepsiefonds? Ga naar epilepsie.nl/teamleider en maak het verschil.



200.000 mensen met epilepsie



In Nederland leven 200.000 mensen met epilepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen. Soms helpen medicijnen, maar niet altijd. Daar wil het Epilepsiefonds verandering in brengen door wetenschappelijk onderzoek te steunen. De jaarlijkse collecteweek is daarbij ontzettend belangrijk.



Ook meedoen?



Ben jij sociaal ingesteld en hou je van organiseren? Dan is de vrijwilligersfunctie van teamleider echt iets voor jou! In 2021 is de collecteweek van 7 t/m 12 juni, en we kunnen alle hulp gebruiken. Trommel je vrienden op, ga naar epilepsie.nl/teamleider en meld je aan. Met iedere deur die je volgend jaar langsgaat, breng je de oplossing voor epilepsie weer wat dichterbij.



Dit doet het Epilepsiefonds



De inkomsten uit de collecteweek worden gebruikt voor het financieren van onderzoek, zodat er voor iedereen een behandeling komt en epilepsie in de toekomst te genezen is. Daarnaast zorgen we voor een beter leven met epilepsie. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven, lotgenoten samen te brengen en op te komen voor mensen met epilepsie en hun naasten.