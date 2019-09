UNICEF en LINDA.foundation roepen op tot besparen

Geen koffie-to go, op de fiets in plaats van met de auto, geen pakje sigaretten kopen. UNICEF Nederland en LINDA.foundation roepen heel Nederland op vanaf 16 september zeven dagen lang iets niét te doen. Door je extraatje te laten staan kan geld bespaard worden. De uitdagingen kunnen in de handige Minderen voor Kinderen app worden bijgehouden. Het uitgespaarde bedrag kan met één druk op de knop worden gedoneerd aan kwetsbare kinderen die het niet zo goed hebben.



Minderen voor Kinderen



In 2018 zijn UNICEF Nederland en LINDA.foundation een samenwerking gestart met de campagne Minderen voor Kinderen. Het geld dat iedereen bespaart door een weekje iets niét te doen betekent veel voor kinderen die niets te kiezen hebben. Die de pech hebben geen goede voeding te krijgen of op te groeien in een arm gezin. Kinderen ver weg én dichtbij.



Linda de Mol – LINDA.foundation: “Ga eens een weekje niet uit eten, of haal geen bloemen in huis. Kies ervoor om bepaalde dingen niet te kopen en het uitgespaarde geld doneer je dan. Het is een kleine moeite als je bedenkt voor wie je het doet: kwetsbare kinderen die niets te kiezen hebben. Ik hoop dat heel veel mensen weer mee gaan doen en de wereld zo een klein beetje mooier maken.”



Andere keuzes maken



Keuzes kunnen maken is een luxe. Veel van de dagelijkse aankopen worden gedaan zonder daarbij na te denken. Een week geen snoep in huis halen, met de fiets naar het werk gaan in plaats van met de auto, stoppen met roken, geen eten bestellen maar zelf koken, je wijntje of biertje laten staan. Als deze uitgaven één keer per jaar één week niet worden gedaan kan er veel geld opgespaard worden.



Guus Meeuwis – ambassadeur UNICEF Nederland:



“Hoe leuk is het om een uitdaging met jezelf aan te gaan en meteen iets goeds te doen? Zeven dagen iets laten staan en met wat je bespaart kun je kwetsbare kinderen helpen, ver weg én dichtbij. En in de app kun je zien hoeveel jouw uitdaging oplevert. Ik hoop dat veel mensen komende week gaan Minderen voor Kinderen zodat we veel kinderen een stapje verder kunnen helpen en hun leven een beetje beter kunnen maken. Want daar hebben ze recht op.”



Hoe werkt het?



Minderen voor Kinderen bestaat uit een app en een website. De besparingen kunnen heel eenvoudig in de app worden bijgehouden. Vanaf 9 september is de nieuwe Minderen voor Kinderen app te downloaden voor iOS en Android.



UNICEF Nederland en LINDA.foundation



UNICEF en LINDA.foundation bundelen voor deze nationale en jaarlijks terugkerende campagne hun krachten en maken zich sterk voor één gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen over de hele wereld. De donaties aan Minderen voor Kinderen worden verdeeld onder beide stichtingen.

