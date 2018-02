The Frame in Dubai kiest voor tourniquetdeuren Boon Edam

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, februari 2018 - Boon Edam Middle East zag recent het resultaat van een drie jaar durende nauwe samenwerking tijdens de opening van de 'The Dubai Frame'. Dit indrukwekkende staaltje architectuur staat is de nieuwe toeristische trekpleister van de Verenigde Arabische Emiraten.



Een veilig welkom



Het Dubai Frame is gelegen in Zabeel Park in Dubai en zal naar verwachting een belangrijke toeristische bestemming worden. Jaarlijks trekt het twee miljoen mensen onder andere om het uitzicht op oud en nieuw Dubai vanaf de bovenkant van het frame te zien.



Boon Edam Middle East werd voor het eerst voorgesteld in het Dubai Frame-project in februari 2015 en bleef nauw samenwerken met de gevelaannemer voordat de order voor een aantal automatische drievleugelige Tourniket draaideuren bij de hoofdingang werd geplaatst in augustus 2015.



Succesvol onder tijdsdruk



Na een voorspoedig goedkeuringsproces was Boon Edam in staat om aan het strakke programma te voldoen dat nodig is om ervoor te zorgen dat de installatie van een aantal Tourniket draaideuren werd uitgevoerd in februari 2017. Het Dubai Frame is sinds begin 2018 voor het publiek geopend.



Onderdeel van een iconisch concept



De tourniquetdeuren van Boon Edam vormen de entree naar het museum op de begane grond. Hier wordt de transformatie van Dubai, van een oud vissersdorp naar de metropool die het vandaag is, getoond. Het is zo gepositioneerd dat aan de ene kant indrukwekkende bouwwerken van het moderne Dubai te zien zijn, terwijl aan de andere kant bezoekers ook oudere delen van de stad kunnen bekijken. Het concept neemt de bezoekers mee op een reis door de tijd op drie verschillende niveaus: het oude Dubai, het huidige Dubai en het toekomstige Dubai.



Facts & Figures



-Het frame meet 150 meter hoog en 93 meter breed.



-De twee torens zijn verbonden door een 100 vierkante meter grote brug, die een glazen paneel van 25 vierkante meter in het midden heeft en een geweldig 360 graden uitzicht biedt.



-Het werd ontworpen door de bekroonde architect Fernando Donis, die ook de Porsche Design Towers in Dubai ontwierp, en de Dubai Renaissance Tower.



-Het exterieurontwerp van Dubai Frame is geïnspireerd op het logo van Expo 2020.



-Er wordt voorspeld dat het frame een belangrijke toeristische bestemming in de stad zal worden, zoals de Burj Khalifa en de Burj Al Arab.



-Het project heeft 186 miljoen gekost.