Lot Zuid-Afrikaanse leeuw in handen van toerist

De vakantie staat voor de deur en veel Nederlandse toeristen zullen Zuid-Afrika bezoeken. Excursies waarbij in nauwe interactie getreden kan worden met wilde katten zoals leeuwen, zijn vaak enorm populair. Een doorn in het oog van Stichting SPOTS die stelt dat deze ‘knuffel’ leeuwen uiteindelijk worden afgeschoten door jagers en de botten worden geëxporteerd naar Azië. De stichting roept toeristen op om NIET deel te nemen aan dit soort interacties omdat dit aldus hen bijdraagt aan enorm veel dierenleed.



Enorme commerciële handel in leeuwen



In Zuid-Afrika is een enorme commerciële handel ontstaan in leeuwen. Maar liefst 8000 gefokte leeuwen leven er inmiddels in dit land. De fokker verdient op drie manieren geld aan dit dier. De eerste levensjaren wordt geld verdient aan de toerist. Deze kunnen de jonge welpjes de melkfles geven, met ze op de foto en met oudere dieren wandelen. Wat de toerist niet weet, is dat die vertederende welp op hun selfie, uiteindelijk als volwassen leeuw wordt afgeschoten door een jager. Zuid-Afrika is berucht om haar canned hunting industrie, een specifieke vorm van jacht waarbij een jager van dichtbij een dier kan afschieten. Jaarlijks worden meer dan 1000 leeuwen op die manier geschoten in dit land. Een bijproduct van de jacht zijn de botten van het dier. Zuid-Afrika exporteert jaarlijks 800 skeletten van gefokte leeuwen naar Azië waar ze o.a. eindigen in zogenaamde medicinale wijn.



Jabula – de levensloop van een gefokte leeuw in beeld



Eind april 2018 werden in Zuid-Afrika maar liefst 75 gefokte leeuwen afgeschoten, waaronder Jabula. Stichting SPOTS traceerde zijn levensloop. Gefokt op een farm werd Jabula al vroeg weggehaald bij zijn moeder. En vervolgens verhuurd aan een farm waar toeristen met hem op de foto konden. Na zo’n 7 maanden werd Jabula hiervoor te oud en ging hij terug naar de fokker. Dit is vaak de leeftijd waarop de dieren worden ingezet voor wandelsafari’s. Toen Jabula te gevaarlijk werd voor interacties met toeristen, werd hij verkocht aan een farm die als verzamelplaats fungeert van uitgerangeerde leeuwen. Hier vond Jabula, samen met 74 andere leeuwen, zijn einde. Hun lichamen werden direct gevild en de botten gekookt die vervolgens naar een verzamelplaats werden gebracht. Vanuit hier worden de botten naar Azië geëxporteerd waar ze verwerkt worden in zogenaamde medicinale wijn. Het is een hardnekkig bijgeloof in Azië dat botten van o.a. leeuwen, heilzaam zouden zijn tegen allerlei ziekten en kwalen. Tientallen leeuwen wachten op dit moment op dezelfde farm eenzelfde lot als Jabula.



De toerist is net zo bepalend als de jager



Aldus Simone Eckhardt van stichting SPOTS staat Jabula symbool voor vele duizenden andere leeuwen. “We kennen nu zijn geschiedenis, maar helaas blijven duizenden andere leeuwen anoniem. Vele van hen eindigen in de jacht of in een medicijnpotje. Wat ze gemeen hebben is dat ze hun leven zijn begonnen als knuffelwelp. Toerisme levert het meeste geld op voor de fokkers. Daarnaast wordt het dier door de toerist ‘handtam’ gemaakt. Hierdoor is het dier zeer gemakkelijk af te schieten door een jager. Wij zijn ervan overtuigd dat toeristen juist vaak enorm van dieren houden en dat dit dierenleed nooit hun bedoeling is. Als toeristen niet meer zouden deelnemen aan dit soort excursies, zouden er stukken minder leeuwen gefokt worden. Waarmee een heleboel dierenleed voorkomen wordt. Wij roepen daarom iedereen op om NIET deel te nemen aan dit soort interacties omdat je hiermee bijdraagt aan een hele zieke industrie.”