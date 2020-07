Verkiezing Topvrouw van het jaar 2020

Dit jaar is alles anders!



Maar de verkiezing van de Topvrouw van het jaar en de Young Talent Award gaan door! Belangrijker dan ooit om vrouwelijk leiderschap en talent het podium te geven!



De verkiezing van de Topvrouw 2020 is anders dan u gewend bent:



De jury, onder voorzitterschap van Jet Bussemaker, kiest deze keer een vrouw die een belangrijke rol heeft gespeeld in de afgelopen periode toen het coronavirus over ons land raasde. Een keuze uit Vrouwen in de cruciale sectoren die moed en leiderschap hebben getoond; er stonden toen het nodig was. Vrouwen waar we trots op kunnen zijn.



De winnares wordt bekendgemaakt tijdens het event op 24 september in Theater Amsterdam.



Om aan de eisen van het RIVM met anderhalve meter te kunnen voldoen is er dit jaar geen “sitting dinner” en is het maximale aantal deelnemers is beperkt tot 230.



Het programma is nu gespitst met een inhoudelijk deel in de grote zaal van het theater (capaciteit 1100 mensen) en daarna diner met veel gelegenheid om te netwerken.



Jury



Naast Jet Bussemaker bestaat de jury dit jaar uit Eugenie van Wiechen (Algemeen Directeur FGD Media Groep en Topvrouw van het jaar 2018) Rianne Letschert (Rector Magnificus Maastricht University en Topvrouw van het jaar 2019),, Jacques van den Broek (CEO Randstad Holding) en Eelco Hoekstra (CEO Vopak)



Young Talent Award



Ook dit jaar wordt de aanmoedigingsprijs voor jong vrouwelijk talent uitgereikt. Talenten tot maximaal 31 jaar oud worden door hun werkgever voorgedragen voor deze eervolle titel.



Jury



Louise van Nispen (voorzitter) ,Naomi Sedney (Partner The Inclusion Factory). Eeke Olijve - Van den Brink ( Eigenaar Limesquare) Disa Jironet (Officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie)Sofia Kerkhof- Schneider (Director Brand Marketing bij Bol.com)