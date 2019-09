Persuitnodiging 22 september: aftrap Bijzondere Eredivisie

Droom komt uit voor jonge voetballers met een handicap



Aanstaande zondag is Nederland een voetbalcompetitie rijker. Dan is de aftrap van de Bijzondere Eredivisie: een meerjarige competitie voor jonge voetbaltalenten met een handicap, onder de vlag van de ‘gewone’ Eredivisie. De teams zijn geselecteerd, de contracten zijn getekend, de tenues zijn gepast en er wordt al volop getraind. Op 22 september worden de eerste wedstrijden gespeeld in Heerenveen en Venlo, op 29 september is de tweede wedstrijddag bij FC Utrecht.



Voor Thijmen (14 jaar, ontwikkelingsachterstand) wordt een droom werkelijkheid. Hij mag uitkomen voor FC Utrecht. Het contract is getekend, het tenue heeft een speciaal plekje in zijn kamer. Moeder Marion: “Thijmen vindt het geweldig, hij was zo blij toen hij zijn contract mocht tekenen. Hij voelt zich echt een prof. Zijn handicap speelt even geen rol, in de Bijzondere Eredivisie is hij gewoon een topvoetballer.”



Dat is ook de reden waarom de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind het initiatief heeft genomen voor de Bijzondere Eredivisie, vertelt directeur Henk-Willem Laan: “We willen ook kinderen met een handicap de kans geven om te dromen van voetballen bij een profclub. In Nederland zijn meer dan 100.000 gehandicapte kinderen. Zij staan vaak letterlijk en figuurlijk buitenspel. Met deze nieuwe competitie stimuleren we hen om te sporten, het beste uit zichzelf te halen en te schitteren. En door samen te voetballen leer je vriendjes en vriendinnetjes kennen, heel belangrijk voor een groep die bovengemiddeld vaak eenzaam is.”



Dat laatste beaamt Klaas-Jan Snip, vader van FC Groningen-speler Hugo (14): “Hugo heeft in zijn club echt vrienden gemaakt. Hij speelt ook tegen kinderen zonder een beperking. Het is mooi om te zien hoe soepel dit verloopt en hoeveel plezier ze met elkaar hebben. Beperking of geen beperking speelt dan geen rol, ze ondersteunen elkaar.”



Naast FC Utrecht en FC Groningen spelen ook Ajax, De Graafschap, FC Emmen, SC Heerenveen, VVV Venlo, ADO Den Haag, SBV Excelsior en Heracles Almelo mee in de Bijzondere Eredivisie. De clubs hebben elk een eigen G-team onder hun hoede genomen. Dit seizoen zullen zij op zeven wedstrijddagen in toernooivorm hun krachten met elkaar meten.



Op 22 september wordt in Venlo gespeeld door VVV Venlo, de Graafschap, Heracles Almelo en Excelsior in Covebo Stadion - De Koel, Kaldenkerkerweg 182. In Heerenveen wordt gespeeld door AJAX, SC Heerenveen, FC Groningen en FC Emmen op Sportpark Skoatterwâld, Oranje Nassaulaan 21. Om 11:00 uur wordt op beide locaties gestart met een opening. In Venlo wordt die opening gedaan door Rick Brink (minister van Gehandicaptenzaken) en in Heerenveen door Klaas van Kruistum (presentator van FC de Helden). In Heerenveen eindigt het programma om 13:30 uur, in Venlo om 15:00.



De Bijzondere Eredivisie wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij. De start van de competitie wordt gevolgd in de zesdelige tv-serie FC de Helden, die vanaf 28 november wordt uitgezonden door KRO-NCRV op NPO1. De Bijzondere Eredivisie heeft ook een eigen YouTube-kanaal.