HEMA opent eerste winkel in Berlijn

HEMA opent vandaag haar eerste flagship store in het centrum van Berlijn. Het bedrijf maakt sinds enige tijd een flinke opmars in de Duitse markt.



Duitsland is naast Frankrijk een belangrijke groei markt voor HEMA. Met de komst van de eerste winkel in Berlijn heeft HEMA inmiddels 15 winkels in Duitsland. In juli opent HEMA een tweede winkel in Berlijn, en nog dit jaar zullen er nog winkels volgen in München, Karlsruhe, Bonn, Mannheim en Heidelberg.



Social media en online verkopen bepalen locatiekeuze



HEMA richt zich op A-locaties in de top 15 grootste steden in Duitsland. Bijzonder is dat HEMA als enige retailer social media en online verkopen gebruikt voor haar locatiekeuze.



Een derde van de omzet van HEMA in Duitsland komt uit de webshop. De klanten die online bij HEMA kopen zijn voor het overgrote deel woonachtig in de top15 grote steden van Duitsland. De verklaring hiervoor is dat veel klanten HEMA kennen van hun vakanties in Nederland.



Daarnaast ontvangt HEMA via social media veel verzoeken van Duitse klanten om een HEMA winkel te openen in hun stad. Ook deze input wordt door HEMA meegenomen in haar afweging voor een locatiekeuze.



HEMA internationaal goed ontvangen



HEMA wordt internationaal zeer goed ontvangen. Klanten waarderen vooral de kleurrijke en positieve uitstraling van de producten en de overzichtelijkheid en de frisse uitstraling van de winkels. De indeling in ‘werelden’ en de dominante productpresentatie maakt in één keer duidelijk waar producten in de winkel te vinden zijn.



Zo staan bijvoorbeeld alle damesproducten bij elkaar in de dames-wereld; van sokken en lingerie tot bijouterie en mode. En zijn alle producten voor baby’s, van romper tot speelgoed bij elkaar te vinden. Bovendien bieden de ‘werelden’ klanten veel inspiratie en zijn de winkels ruimer opgezet en prettiger om in te winkelen.



Over HEMA



Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. De producten en diensten van HEMA kenmerken zich door goede kwaliteit, een goed ontwerp voor een scherpe prijs. Bij alles wat we doen staan onze klanten op nummer één. HEMA heeft 30.000 eigen producten en diensten, meer dan 750 winkels in 9 landen, 2 continenten en ruim 19.000 medewerkers.