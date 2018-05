Jonaz verdubbelt internetsnelheid

De jonge glasvezelaanbieder verdubbelt de basissnelheid van de glasvezelverbinding tot 1000 Mbit/s. Jonaz biedt glasvezelinternet aan in Almere, Amersfoort, Leusden, Baarn, Soest en Hoogland. Alle abonnees krijgen deze snelheid. De abonnementstarieven blijven ongewijzigd.



Netwerk kan het makkelijk aan



Veel abonnees van Jonaz ervoeren al hogere snelheden dan waarmee werd geadverteerd door Jonaz. Dit kwam doordat Jonaz, in tegenstelling tot andere aanbieders, altijd met de minimumsnelheid adverteerde. Op de website van Jonaz is te zien dat alle snelheidsuitingen veranderd zijn naar 1000 Mbit/s. “De afgelopen jaren hebben we ons netwerk uitvoerig getest” meldt Tanis, directeur bij Jonaz. “Het blijkt dat ons netwerk de 1000Mbit/s heel makkelijk aan kan.” De maximumsnelheid hadden Jonaz-klanten al tot hun beschikking. De abonnementsprijzen blijven dan ook ongewijzigd.



Eerlijk en transparant



Andere aanbieders vermelden altijd hun maximumsnelheid. “Dat wij met de minimumsnelheid adverteerden zorgde voor verwarring bij consumenten” zegt Tanis. “Wij vinden transparantie en duidelijkheid belangrijk, vandaar dat we vanaf nu met onze maximumsnelheid adverteren.” Jonaz gebruikt voortaan voor de internetsnelheden de richtlijnen zoals deze door de ACM zijn vastgesteld. “Door nu de maximale snelheid te vermelden willen we nog meer transparantie bieden aan de consument. Zo kan iemand een veel betere en eerlijkere vergelijking maken,” concludeert Tanis.



Sterke groei



Elke drie maanden vergroot Jonaz haar dekkingsgebied met een nieuwe plaats in Nederland. In een razend tempo worden nieuwe gebieden aangesloten op het netwerk van Jonaz. De komende maanden breidt Jonaz uit in Hilversum, Lelystad, Veenendaal, Nijkerk en de gemeente Gooise Meren (Bussum en Naarden).