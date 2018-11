HNT Onbeperkt trapt af met blindentolk bij King Lear

Bij de voorstelling King Lear is op donderdag 15 november een blindentolk aanwezig die een live audiobeschrijving geeft. Ook is er een meet & feel van het decor voorafgaand aan de voorstelling. Op deze manier kunnen blinden en slechtzienden ook een theatervoorstelling meebeleven. De voorstelling maakt onderdeel uit van de pilot HNT Onbeperkt, waarmee Het Nationale Theater als doel heeft om voorstellingen voor meer mensen toegankelijk te maken.



Blindentolk Angelique van Stichting Komt het Zien! vertelt tijdens de voorstelling King Lear precies wat er op het podium gebeurt. “De blinden zitten gewoon in de zaal en horen mijn beschrijving live via een koptelefoon. Daarnaast horen ze natuurlijk de dialoog en muziek en de reacties van het ziende publiek. Zo kan iedereen alles volledig meebeleven. Bovendien mogen zij al eerder naar binnen om het decor met tast te ‘bekijken’.” De voorstelling van Toneelgroep Maastricht gaat over de oude King Lear, gespeeld door Huub Stapel, die zijn rijk wil verdelen onder zijn drie dochters. Om beurten vraag hij hun hoeveel ze van hem houden. Maar dochter Cordelia heeft een geweten. Ze weigert de vleierij van haar oudere zussen te overtreffen en wordt verstoten.



Over HNT Onbeperkt



Het doel van HNT Onbeperkt is om programma’s te ontwikkelen, om het aanbod te ontsluiten en toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. De een kan niet zien, de ander niet horen, de ander kan niet tegen prikkels. Een beperking, zichtbaar of onzichtbaar, hoeft geen belemmering te zijn om naar het theater te komen. Er zijn net wat andere voorwaarden nodig om het theaterbezoek makkelijker te maken. Dit seizoen biedt Het Nationale Theater bij een aantal voorstellingen hulpmiddelen en aanpassingen aan om wél naar het theater te kunnen gaan.



Prikkelarme operette en monoloog doven en blinden



Op 22 december staat er een prikkelarme versie van Steef’s Operette Uurtje gepland in Zaal 3 van Het Nationale Theater. Actrice Romana Vrede maakt op 17 januari 2019 een voorstelling die toegankelijk zal zijn voor blinden en voor doven. Ze gebruikt hiervoor een monoloog van Casandra uit het De Oresteia van Theu Boermans. Verder is er ook een blindentolk aanwezig bij de voorstelling Het temmen van de feeks (17 april 2019, Theater aan het Spui).



Kaarten



Reserveren voor King Lear van HNT Onbeperkt kan telefonisch via (088) 3565356 onder vermelding van Komt Dat Zien/ HNT Onbeperkt. De voorstelling is ook te zien op vrijdag 16 november. Hierbij is geen blindentolk aanwezig. Blindengeleidenhonden zijn overigens welkom. Info: www.hnt/nl/kinglear en www.hnt.nl/onbeperkt.