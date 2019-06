Nooit meer zelf bellen achter het stuur

Bestuurders assistent lanceert app met persoonlijke assistent voor elke automobilist



ZWOLLE – Dankzij een nieuwe app kunnen automobilisten voortaan veiliger rijden, omdat ze niet op hun telefoon hoeven te kijken en niet kunnen WhatsAppen of sms’en achter het stuur. Via Bestuuders assistent maken bestuurders contact met hun eigen persoonlijke assistent, die voor hen belt en afspraken en notities maakt. De app blokkeert tijdens het rijden automatisch alle andere apps op de smartphone, die afleiden van het verkeer.



Bestuurders assistent wil hiermee een eind maken aan het groeiend aantal ongelukken en onveilige situaties in het verkeer door mobiel bellen en het gebruik van internet en social media door bestuurders.



Wereldwijd vallen er dagelijks 3000 doden door bellen of social mediagebruik tijdens het rijden. In Nederland zijn hierdoor jaarlijks 600 doden en gewonden te betreuren en dit aantal blijft groeien. Ook handsfree bellen is niet zonder risico omdat mensen toch een paar seconden op hun toestel kijken en afgeleid zijn. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) tonen onderzoeken aan dat mobiel bellen in de auto de kans op een ongeluk verviervoudigt. Nu smartphones tegenwoordig over veel meer functies beschikken, kunnen bestuurders tijdens het rijden ook WhatsAppen, sms’en, e-mailen of internetten. Volgens het CBS appt een op de acht automobilisten tijdens het rijden, wat de kans op en ongeval verzesvoudigt, aldus SWOV.



Bij Bestuurders assistent kan dat niet. De app schakelt zich automatisch aan tijdens het starten als via bluetooth contact met de auto wordt gemaakt. Anders kan de gebruiker de app zelf aanzetten en de speakerfunctie gebruiken. Vanaf dat moment staan alle andere apps uit en kan de bestuurder alleen nog het zwarte scherm aantikken om contact te maken met zijn persoonlijke assistent (PA). Die operator kan zijn partner, familielid, secretaresse of andere bekende zijn of iemand van Bestuurders assistent. Die neemt tijdens het rijden alle communicatie- en kantoortaken over. Als de app aanstaat wordt het adressenbestand op de smartphone tijdelijk zichtbaar bij de PA. Die kan de bestuurder met die personen doorverbinden. Ook kunnen afspraken in de agenda worden gezet, sms-berichten worden verstuurd of kan de PA zoeken op het internet, bijvoorbeeld naar restaurants en dergelijke. Eenmaal op de plaats van bestemming is de smartphone weer gewoon te gebruiken.



De app is bedacht door directeur Piet ter Schure van een internationaal maritiem bedrijf uit Zwolle. Hij en zijn medewerkers zitten voor hun werk vaak op de weg en betrapten zichzelf op hun onveilige rijgedrag, waarbij ze al bellend van afspraak naar afspraak rijden. Bij gebrek aan goede oplossingen liet hij zijn IT-team in anderhalf jaar tijd een app ontwerpen waarbij bestuurders niet meer op hun scherm of dashboard hoeven te kijken.



neem eens een kijkje op de vernieuwde website www.bestuurdersassistent.nl



,,De regering heeft een voorstel gelanceerd voor een app die je telefoon automatisch uitschakelt tijdens het rijden, maar dat krijgen ze er nooit doorheen. Ondertussen zitten ze met hun handen in het haar,” zegt Ter Schure. ,,Daarom wil ik het uitschreeuwen dat er nu een alternatief is dat de kans dat jij en je medeweggebruikers heelhuids thuiskomen een stuk groter maakt.”