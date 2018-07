IVF-ICSI laboratorium Fertiliteitskliniek Twente in gebruik!

Een lang gekoesterde wens is in vervulling. Ook in de regio Twente kan nu de complete IVF-behandeling worden aangeboden. Per 1 juni is het IVF-ICSI laboratorium in de Fertiliteitskliniek Twente geopend. Geen reisafstanden meer naar locaties elders, maar alles in de buurt. De eerste behandelingen zijn gestart.



Volwaardig IVF-behandelcentrum



Al in 2016 besloot het toenmalige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot een uitbreiding van 13 naar 16 IVF klinieken in Nederland. De wens voor deze bijzondere vergunning voor een IVF-ICSI lab in Hengelo werd gehonoreerd, waarmee in het oostelijk deel van Nederland nu ook de volledige behandeling kan worden aangeboden. Dat betekent dat de bevruchtingsfase en embryo plaatsing bij een IVF of ICSI behandeling vanaf nu in Hengelo kan plaatsvinden.



Het laboratorium is voorzien van de meest geavanceerde apparatuur zoals een embryoscoop. Zo krijgt iedere patiënt een behandeling op maat.



Onze kliniek



De kliniek bestaat sinds 2012 en is een bundeling van kennis en expertise op één plek, speciaal voor vruchtbaarheidsproblemen. De onderzoeks- en behandelmogelijkheden worden steeds verder uitgebreid. Zo is er in samenwerking met een Duitse spermabank donorzaad goed beschikbaar gemaakt. Er zijn geen wachtlijsten en inseminatie vindt plaats in Hengelo. Ook is in het begin van dit jaar het andrologielaboratorium van Medlon overgenomen. De semenanalyses voor de eerste lijn vinden nu plaats onder de verantwoordelijkheid van de Fertiliteitskliniek Twente.



In de kliniek werken gynaecologen uit de ziekenhuizen Medisch Spectrum Twente (Enschede) en ZGT (Hengelo en Almelo), verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Met de toevoeging van het laboratorium is ook het fertiliteitsteam uitgebreid met analisten en een klinisch embryoloog.