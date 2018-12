Leer te Durven: online angsttraining voor kinderen van 8-13 jaar

Tachtig procent van de Nederlandse kinderen met angstklachten krijgt geen hulp. Dat vergroot de kans dat ze later ergere angststoornissen of zelfs depressies krijgen. Daarom heeft de Open Universiteit (OU) een laagdrempelige online training ontwikkeld met als titel 'Leer te Durven!'. Binnenkort start een reeks trainingen. Vanaf 3 december 2018 kunnen kinderen zich daarvoor aanmelden.



Meest voorkomend



De angststoornis is de meest voorkomende psychische aandoening bij kinderen. Juist omdat vroege angstklachten vaak erger worden en zich kunnen ontwikkelen tot stoornissen, zijn snelle opsporing en laagdrempelige behandeling erg belangrijk. De training richt zich op kinderen van acht tot en met dertien jaar met angstklachten, een fobie en/of een lichte andere angststoornis. Zij en hun ouders kunnen informatie over het onderzoek vinden op https://leertedurven.ou.nl. Dat is ook de site waar de kinderen zich vanaf 3 december kunnen aanmelden voor deelname.



Effectiviteit



De online training 'Leer te Durven!' is gebaseerd op een bestaande face-to-face-training, waarvan het effect wetenschappelijk is bewezen. De training werkt volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie. De Open Universiteit koos ervoor om de training online te maken, waardoor meer kinderen bereikt kunnen worden. Sommige kinderen kunnen direct meedoen met de training, anderen moeten hier een tijdje op wachten. Alle kinderen helpen direct mee aan het onderzoek door het doen van taken en testjes.



Onderzoeker



Gelijk met de training loopt een onderzoek naar de effectiviteit van deze online training en de werkingsmechanismen. Het onderzoek wordt geleid door dr. Ellin Simon en dr. Eva de Hullu, beiden ontwikkelingspsycholoog en docent aan de Open Universiteit. Het onderzoek wordt financieel gesteund door Stichting Mind, Fonds Psychische Gezondheid.