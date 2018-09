Platform Sterke Botten organiseert ‘Spring voor Sterke Botten’ event

Op 20 oktober 2018 is het Wereld Osteoporose Dag. Dé dag bij uitstek om het belang van sterke botten onder de aandacht te brengen, en om actief aan botgezondheid te werken. Platform Sterke Botten organiseert daarom op deze dag het tweede ‘Spring voor Sterke Botten’-evenement. Dit vindt plaats bij de educatieve attractie CORPUS ‘reis door de mens’ in Oegstgeest.



Aan sterke botten bouw je je leven lang. Dat is de boodschap van Platform Sterke Botten. Het event staat in het teken van ons skelet en de vraag: wat kun je zélf doen om sterke botten te krijgen en behouden? In de inspirerende omgeving van CORPUS ‘reis door de mens’ in Oegstgeest zijn er op 20 oktober tal van activiteiten die hier antwoord op geven.



-Tijdens de informatiemarkt leren bezoekers alles over gezonde voeding, een goede houding, valpreventie en botversterkende oefeningen. Zo weten ze na afloop welke voeding goed is voor hun botten, hoe belangrijk een goede houding is welke invloed zitten op het skelet heeft.



-Op een daarvoor ingerichte vloer kunnen bezoekers vrij touwtjespringen en meteen hun botten versterken (gratis en zoveel ze willen).



-Tijdens het springtoernooi springen vrienden, collega’s en familieleden in groepjes van vier personen met en tegen elkaar. Voor de eer, een mooie prijs en… sterke botten natuurlijk!





Op dit moment hebben zo’n 900.000 Nederlanders last van zwakke botten. Het RIVM voorspelt dat dit aantal in 2025 zal stijgen tot 1,2 miljoen, mede door de vergrijzing van onze samenleving en de passieve levensstijl van jongeren. Dit leidt ook tot een forse stijging in het aantal arbeidsongeschikten wat voor meerdere partijen negatieve gevolgen met zich meebrengt.



Angelique van Dam, initiatiefnemer Platform Sterke Botten en Directeur van de Osteoporose Vereniging: “Sterke botten van jong tot oud: dat is de missie van Platform Sterke Botten. Het belang van sterke botten willen wij bij zo veel mogelijk mensen onder de aandacht brengen. Onze activiteiten zijn gericht op het stimuleren van beweging en goede voeding. Elementen die essentieel zijn voor de opbouw van sterke botten.”



Zij voegt toe: “Wij willen dat de Wereld Osteoporose Dag een dag wordt waarop mensen van alle leeftijden even stil staan bij het belang van ons skelet. Met een sterk skelet kun je gaan en staan waar je maar wilt.”