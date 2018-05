Henk de Jong nieuwe algemeen directeur PBLQ

Het bestuur van PBLQ heeft drs. Henk de Jong (1966) benoemd tot nieuwe algemeen directeur PBLQ.



De Jong heeft een rijke ervaring binnen de publieke sector in leidinggevende en bestuurlijke posities en als consultant. Zo was hij gemeentesecretaris in Amsterdam, Directeur Strategie en Beleid en lid van de Korpsleiding van de Nationale Politie, en voorzitter van de colleges van bestuur van ROC Leiden en Helicon Opleidingen. Daarnaast heeft hij ruim 15 jaar in leidinggevende posities als adviseur gewerkt.



De Jong: “De verdere digitalisering van de samenleving zal de komende tijd veel vergen van publieke organisaties. Er zijn grote kansen om publieke organisaties te verbeteren. Daarbij ontstaan veel vraagstukken. Professionals van PBLQ kunnen hierin een belangrijke rol als adviseur, opleider en tijdelijk manager vervullen. De lange staat van dienst van het bureau, de indrukwekkende expertise in combinatie met een team met ook veel jong talent, maakt dat we veel kunnen betekenen. Ik heb zelf in verschillende functies ervaren hoe belangrijk het is om ‘trusted advisors’ te kunnen inzetten. Het is mooi dat ik nu leiding mag geven aan PBLQ en dat ik samen met teams opdrachtgevers kan helpen bij ingewikkelde vraagstukken en bij het realiseren van relevante ambities. De publieke sector is waar mijn hart ligt en ik kan daar nu vanuit een mooie positie veel voor betekenen.”



Henk de Jong zal zijn werkzaamheden op 1 juli starten.



PBLQ



"PBLQ is een adviesbureau dat zich richt op verandervraagstukken in de informatiesamenleving. In rap tempo transformeert Nederland naar een digitale informatiesamenleving waarin de overheid een cruciale rol speelt. Wij zijn specialist in het oplossen van verandervraagstukken waarbij de focus ligt op informatiemanagement in het publieke domein. Wij helpen onze opdrachtgevers met advies, traineeships en opleidingen.”