Poortwachter wijst de weg naar het museum

Op 7 mei a.s. wordt er een zgn. Poortwachter, de Starfighter F-104, op de weg naar het Nationaal Militair Museum (NMM) geplaatst. De Starfighter was ruim 20 jaar te zien langs de A28, de snelweg tussen Utrecht en Amersfoort, bij het voormalige Militaire Luchtvaart Museum en krijgt nu een plekje op de Van Weerden Poelmanweg. Naast de Starfighter, wordt er ook een jachtvliegtuig, een Kaasjager (F-86K Sabre), op het terrein van het NMM geplaatst.



De Poortwachters



De Starfighter stond sinds 1994 op een sokkel langs de A28, bij de ingang van het voormalige Militaire Luchtvaart Museum. Dit museum is later samengevoegd met het voormalige Legermuseum uit Delft tot het Nationaal Militair Museum. Nu krijgt hij een plek aan de Van Weerden Poelmanweg. Het jachtvliegtuig deed dienst tot begin jaren tachtig van de vorige eeuw, als voorloper van de F-16, en was actief op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. De Kaasjager, een jachtvliegtuig uit de jaren vijftig, was de Poortwachter van de voormalige vliegbasis Twenthe voordat het werd opgenomen in de collectie van het NMM. Dit jachtvliegtuig krijgt een prominente plek op het buitenterrein van het museum. Het is een militaire traditie dat bij de ingang van militaire terreinen poortwachters staan, die iets zeggen over wat de desbetreffende organisatie doet.



Over het NMM



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven. Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl of volg ons via Facebook en Twitter.