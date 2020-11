Jenever en andere EU-producten voortaan in China beschermd

Typische streek- en voedselproducten uit de Europese Unie worden voortaan in China beschermd. Het gaat om allerlei levensmiddelen, waaronder jenever uit Nederland, ham uit Italië en kaas uit Denemarken. Dat hebben de EU en de Volksrepubliek China in een akkoord afgesproken. Het Europees Parlement moedigde de deal deze week aan middels een resolutie. Andersom krijgen bepaalde Chinese goederen een beschermde status in de EU. China is vaak betrapt op het verstoren van de Europese markt, onder meer door EU-producten na te maken.



Per 1 januari 2021 mogen Chinezen geen EU-producten meer namaken die op de lijst staan en vice versa. Het gaat om eten en drinken dat aan een specifieke regio gebonden is, zoals Griekse Feta, Duits Münchener Bier, Polska Wódka, Spaanse Queso Manchego of Hollandse jenever. Deze en vele andere producten worden voortaan beschermd tegen misbruik en namaak in China. In totaal gaat het om honderd soorten levensmiddelen uit vrijwel alle lidstaten.



Momenteel onderhandelt de EU nog met Peking over een zogenoemd bilateraal investeringsverdrag. Gaandeweg in de gesprekken hebben beide partijen beloofd elkaars unieke levensmiddelen te respecteren. Het Europees Parlement verwelkomt deze stap in een resolutie en noemt het ‘een proces van het opbouwen van vertrouwen’. Wel zijn de Europarlementariërs kritisch over marktverstoringen in de EU van Chinese staatsbedrijven en oneerlijke handelspraktijken die het land hanteert voor bedrijven uit de EU. Ook de mensenrechten en de penibele situatie van de Oeigoeren, een Turkse minderheidsgroep die door Peking wordt onderdrukt, baren het Europarlement zorgen.



De Nederlandse Europarlementariër Samira Rafaela (D66) sprak in het parlement mee over het onderwerp. ‘Ik verwelkom het akkoord over geografische indicaties, waaronder Nederlandse jenever, die Europese producten in China beschermt,’ zegt ze. Hoewel dit akkoord een stap in de goede richting is voor onze relatie met China moeten we nu niet achterover leunen, meent Rafaela. ‘Het respecteren van mensenrechten, en dan vooral onder de Oeigoeren en in Hong Kong, blijft cruciaal voor toekomstige akkoorden.’



China was in 2019 de op twee na grootste bestemming voor streekproducten uit de EU. Voornamelijk wijnen, sterkedranken en landbouwproducten vonden hun weg naar het Aziatische land. Door de jaren heen waren de Chinezen echter ook fanatiek in het na-apen van die levensmiddelen. Zeker tachtig procent van de binnengekomen nepproducten die de EU in 2018 en 2019 in beslag nam was afkomstig uit de Volksrepubliek. Door de nagemaakte Chinese goederen ging voor EU-leveranciers zeker zestig miljard euro verloren.



Dit is de eerste economische en commerciële deal ooit gesloten met China en dat belooft groei in de export van Europese landbouwproducten. In 2019 was de export naar de Volksrepubliek al 14,5 miljard euro waard en de verwachting is dat dit bedrag in de toekomst zal stijgen. Tevens is het een goede maatstaf van de Chinese ambitie om de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht te verbeteren. Nu de deal is besproken door het Europees Parlement gaat die naar de Europese Raad van regeringsleiders. Na goedkeuring zullen de regels op 1 januari 2021 ingaan.