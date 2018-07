Hans Bresser benoemd tot directeur van BOVAG

Hans Bresser is per 1 juli 2018 benoemd tot directeur Strategie en Innovatie van BOVAG. Met deze benoeming geeft BOVAG meer prioriteit aan de strategische ontwikkeling van BOVAG en aan de initiatieven op het gebied van innovaties in de sector. Hans Bresser blijft in zijn nieuwe functie ook verantwoordelijk voor de strategie van alle afdelingen binnen BOVAG.



Bresser heeft de afgelopen vijftien jaar als branchemanager van de afdeling Autodealers en als manager Strategie & Innovatie gefungeerd. In die laatste functie was hij eveneens als teamleider verantwoordelijk voor alle branchemanagers binnen BOVAG, de afdeling Ledenadvies en de buitendienst van BOVAG.



Algemeen directeur Peter Niesink: "Met deze benoeming krijgt Hans de waardering en de erkenning voor zijn belangrijke werk binnen BOVAG. Hans is de bedenker van vele succesvolle strategische programma’s voor leden van BOVAG en heeft mede aan de wieg gestaan van viaBOVAG.nl en de activiteiten met start-ups en nieuwe activiteiten, waaronder de deelneming in Crossyn en 100% Onderhouden."