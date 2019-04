Kinderen herdenken bij Nationale Kinderherdenking 4 mei

Kinderen herdenken op hun eigen manier bij Nationale Kinderherdenking 4 mei



Den Haag, 29 april 2019 – Op 4 mei vindt voor de vierde keer de Nationale Kinderherdenking plaats op het George Maduroplein in Den Haag. Deze herdenking voor en door kinderen is inmiddels één van de grootste herdenkingen van Nederland, naast de bijeenkomst op de Dam en de Waalsdorpervlakte. Uniek aan de kinderherdenking is dat het de kinderen een plek biedt waarop zij op hun eigen manier kunnen herdenken. Ze worden mede door middel van zang, dans en toneel in hun eigen taal aangesproken, zodat begrippen als oorlog, leven in vrijheid en (in)tolerantie meer voor hen gaan leven.



We leven al bijna 75 jaar in vrijheid. Hoe leg je dan aan een kind uit waarom er nooit meer oorlog mag zijn en waarom het belangrijk is om te blijven herdenken? Veel mensen in Nederland, en vooral kinderen, kunnen zich helemaal niet voorstellen hoe het is om niet in vrijheid te leven. Om dagelijks niet te kunnen doen en laten wat zij zelf willen. Om een keuze te moeten maken tussen leven en dood. En om offers te maken voor de vrijheid van anderen.



Omdat de groep overlevenden van de Tweede Wereldoorlog die hun verhaal kunnen doorvertellen steeds kleiner wordt, wordt het des te belangrijker om de jonge generaties van nu het belang van herdenken en leven in vrijheid mee te geven. Door een herdenking te organiseren waarin kinderen de hoofdrol spelen, krijgen zij handvatten om met leeftijdsgenoten én thuis met hun familie (mee) te praten over deze belangrijke thema’s. Dat maakt de Nationale Kinderherdenking 4 mei bij Madurodam tot een herdenking om met vrienden en de hele familie te bezoeken: ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s. Tijdens de kinderherdenking worden verleden en heden verbonden met de toekomst.



Gratis bezoek aan de Nationale Kinderherdenking en Madurodam

De Nationale Kinderherdenking 4 mei wordt bij Madurodam georganiseerd in samenspraak met het Nationaal Comité 4 en 5 mei en gemeente Den Haag. Madurodam is als misschien wel het vrolijkste oorlogsmonument ter wereld de meest logische plek om deze herdenking te houden. Het park is opgericht als levende herinnering aan George Maduro, een oorlogsheld uit de Tweede Wereldoorlog.

Hij gaf zijn leven voor de vrijheid. Door de kinderherdenking in Madurodam te organiseren wordt deboodschap dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is, doorgegeven.



De Nationale Kinderherdenking 4 mei is gratis en voor iedereen toegankelijk. Aanmelden voor deze herdenking kan via de website www.NationaleKinderherdenking.nl. Met dit ticket is het ook mogelijk om op deze dag tussen 15:00 uur en 18:00 uur Madurodam gratis te bezoeken.



Voor meer informatie: https://www.nationalekinderherdenking.nl/



