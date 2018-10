97 nieuwe restaurants in Lekker500 2019

GRONINGEN - In Lekker500 2019 hebben 97 nieuwe restaurants een positie verworven. Ook de Top-100 van dé Nederlandse restaurantgids is op de schop gegaan met maar liefst 10 nieuwkomers.



Hoofdredacteur Annelies Pijper: “Deze veranderingen hebben te maken met de toestroom van jong talent in de Nederlandse horeca, maar ook de opkomst van (hotel)bars en het verdwijnen van de klassieke scheiding tussen verschillende horecaconcepten spelen mee.” In totaal noteert de Lekker500 2019 een aanwas van 97 nieuwe restaurants, iets wat nog niet eerder is voorgekomen in 41 jaar Lekker500. Na Noord-Holland (32) en Zuid-Holland (19) is het opvallend dat er dit jaar maar liefst 11 nieuwe Noord-Brabantse restaurants in de gids staan.



Top-3



Restaurant Inter Scaldes van Jannis en Claudia Brevet in Kruiningen staat dit jaar op de eerste plaats van Lekker500. Het restaurant wordt in de nieuwe editie geëerd om zijn onberispelijke keuken, hartelijke bediening, prachtige wijnen en geweldige locatie. De Librije in Zwolle van Jonnie en Thérèse Boer staat op 2 en De Leest in Vaassen van Jacob-Jan Boerma en Kim Veldman komt dit jaar de Top-3 weer binnen.



Ciel Bleu doet een stapje terug naar 4 en Tribeca in Heeze (plaats 5) en De Lindehof in Nuenen (plaats 6) zijn resp. 2 en 3 plaatsen gestegen in de Top-10. FG Restaurant in Rotterdam heeft dit jaar drie stappen terug gedaan en staat op plaats 8 onder Spectrum (voorheen Librije’s Zusje) in Amsterdam op plaats 7. Ten slotte staat Joelia in Rotterdam op plek 9 en staat Pure C in Cadzand op plek 10.



Top-100



De redactie van Lekker500 heeft dit jaar stevig ingegrepen in de Top-100. Ron Blaauws Amsterdamse Gastrobar zakt 10 plaatsen, De Boet in Urk 11 plaatsen en restaurant Apicius in Bakkum duikelt zelfs 20 plaatsen naar beneden. Naast het opmerkelijk terugvallen van enkele toprestaurants noteert Lekker ook grote stijgers: restaurant Meliefste in het Zeeuwse Wolphaartsdijk gaat net als De Loohoeve in het Drentse Schoonloo 17 plaatsen omhoog, en de Amsterdamse restaurants Bolenius en The White Room klimmen allebei 11 plaatsen in de ranglijst.



Tien restaurants moesten de Top-100 verlaten, maar evenzoveel nieuwelingen namen hun plaatsen in, waaronder restaurant 212 in Amsterdam van Richard van Oostenbrugge en Thomas de Groot op plek 57. De hoogste binnenkomer dit jaar is Sabero van Nico en Sonja Boreas in Roermond op plek 50.



Meer dan 300 pagina’s leesplezier



Lekker500 is een uitgave van Pijper Media. Editie 2019 bestaat uit 324 pagina’s (€14,99) met daarin de recensies over de 500 lekkerste restaurants van Nederland, columns van Gerard Ekdom en Yvette van Boven, recepten van onder meer chef-kok Jonnie Boer, etiquettelessen van Willem ‘meneer’ Reimers en interviews met 11 bevlogen sommeliers over hun vak. De gids ligt 30 oktober in de winkels en is ook online te bestellen via lhttps://lekker.nl/