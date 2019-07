Levensgrote xtc-pil loopt dwars door de stad

UTRECHT - Donderdag loopt door het centrum van Utrecht een levensgrote xtc-pil. Stichting TeamAlert informeert hiermee voorbijgangers dat ze 16 tot 58 uur na xtc-gebruik moeten wachten met autorijden.



Uit een enquête van TeamAlert onder 1460 jongeren die xtc gebruiken blijkt dat 61% denkt minder dan 16 uur te moeten wachten voordat ze mogen autorijden. Vandaar dat TeamAlert deze stunt uitvoert om jongeren bewust te maken. ‘Jongeren denken vaak dat ze goed bezig zijn. Ze gebruiken xtc op een meerdaagsfestival en blijven kamperen. Ze rijden de volgende dag pas weg, maar twaalf uur later is het nog niet verantwoord om te rijden,’ aldus directeur-bestuurder Maartje Burghgraef.



Gevaren xtc in het verkeer



Xtc is immers tussen de 16 en 58 uur aanwezig in het speeksel. Hoe lang xtc traceerbaar is, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoeveelheid werkzame stof in de xtc-pil, lichaamsgewicht en de mate waarin xtc gebruik wordt. Rijden onder invloed van xtc is zeer gevaarlijk. De kans op een ongeluk is 5 tot 30 keer hoger. In het geval van combinatiegebruik tot wel 200 keer. Mocht de politie je aanhouden dan kan je rijbewijs worden ingenomen of ontvang je een boete.



De stunt is onderdeel van de campagne Rij Tripvrij. De campagne overtuigt jongeren om na xtc-gebruik op een veilige manier thuis te komen. Op 1 augustus gaat de website www.rijtripvrij.nl met de voorlichtingsvideo live.



Route ‘Wil de Pil’



Op donderdag 1 augustus vertrekt de levensgrote xtc-pil om 13.00 vanaf Lijsterstraat 3 om vervolgens naar Janskerkhof, Domplein, Hoog Catharijne, Vredenburg, Neude te lopen om om 16.00 uur weer te eindigen bij de Lijsterstraat 3. Neem contact op met de persvoorlichter voor de exacte locatie.