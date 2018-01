Strategy&: Marktvolume 3D-printing groeit tot €22,6 miljard in 2030

Tot 2030 zal de industriële markt voor 3D-printproducten en -technologieën groeien tot een marktvolume van 22,6 miljard euro. De lucht- en ruimtevaart (23%), medische technologie (23%) en automotive (15%) zijn de sectoren met het grootste jaarlijkse groeipotentieel. Dat blijkt uit onderzoek van Strategy&, onderdeel van accountants- en adviesbureau PwC.



Nu worden in productiehallen al veel prototypes met 3D-printers gefabriceerd, maar de komende jaren zal pas echt het economische potentieel bereikt worden. De ontwikkeling van nieuwe printmethoden en -materialen, een effectievere implementatie in bedrijfsprocessen en de invoering van nieuwe businessmodellen zijn factoren die de groei sterk bevorderen.



“Momenteel maakt 18% van de bedrijven gebruik van 3D-printing, maar voor de komende vijf jaar verwachten we een toename tot een derde van alle productiebedrijven. Daarom moet er nu over worden nagedacht hoe 3D-technologie winstgevend in het eigen businessmodel kan worden geïntegreerd en hoe hiermee het productportfolio strategisch kan worden uitgebreid”, aldus Sander Visser, partner bij Strategy&.



Voor 3D-printing binnen de lucht- en ruimtevaartindustrie voorziet Visser een wereldwijd marktvolume van 9,59 miljard euro in 2030. In 2015 werd in deze branche slechts 0,49% van de producten middels 3D-printing gefabriceerd, en dit aandeel zal oplopen tot 5,2% in 2030. “De komende twee jaar vormt vooral de certificering van 3D-printtechnologieën de centrale groeifactor en daarna gaat tot 2030 de ontwikkeling van nieuwe printdesigns een centrale rol spelen. In de sector medische technologie neemt het marktvolume voor 3D-printing toe van 260 miljoen euro (situatie in 2015) tot 5,59 miljard euro (2030)”, denkt Visser.



In de sector automotive neemt het marktvolume voor 3D-printing volgens schattingen toe van 341 miljoen euro (2015) tot 2,61 miljard euro (2030). In deze sector ligt het accent tot dusver nog op de ontwikkeling van prototypen. “Voor de toekomst is het goed denkbaar dat fabrikanten onderdelen waarvan slechts kleinere hoeveelheden nodig zijn, zelf printen en daarmee tijd en geld besparen ten opzichte van de bestaande toeleveringsketen. Maar ook hier zullen gespecialiseerde 3D-printing-toeleverancies het leeuwendeel van de waardeketen naar zich toetrekken. ‘Just-in-time-levering zal veranderen in on-demand-3D-printing’, aldus Visser.