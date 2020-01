Stadsdeel West selecteert lokaal en duurzaam bezorgplatform Bringly

AMSTERDAM-WEST – De Stadsdeelcommissie van Stadsdeel West heeft Bringly geselecteerd om door te gaan naar de stemfase van WestBegroot 2020. In totaal zijn er 68 haalbare plannen teruggebracht tot 30 plannen. WestBegroot is een initiatief waarbij bewoners van West mogen meebeslissen over een deel van de begroting van het stadsdeel. Het duurzame bezorgplatform voor lokale winkeliers is hierbij geselecteerd na toetsing op haalbaarheid en betaalbaarheid.



Ondanks de vele lokale winkels in de buurt, bestellen consumenten toch steeds vaker online. Via het duurzame platform van Bringly bezorgen groene fietskoeriers producten van lokale ondernemers dezelfde avond bij inwoners van West. Het initiatief pleit voor kortere bezorgafstanden en promoot lokaal winkelen én bezorgen. Via het platform zouden lokale winkeliers beter moeten kunnen concurreren door sneller én duurzamer bezorgen dan vele grote webwinkels.



Volgens Amsterdammer Rajiv Laigsingh moet het platform leiden tot verschillende voordelen: meer verkoop- en bezorgmogelijkheden voor lokale winkeliers, minder winkelleegstand en minder CO2-uitstoot van bestelbussen. “We moeten lokale ondernemers steunen en ervoor zorgen dat niet alle leuke winkels in West sluiten door de komst van online webwinkels. Deze online webwinkels zorgen met hun bestelbusjes vaak voor extra CO2-uitstoot en overlast. Dit is zonde, omdat de lokale bloemist, apotheek of kledingwinkel vaak om de hoek zit.” aldus Laigsingh.



In samenwerking met Stadsdeel West wil Bringly haar platform verder door ontwikkelen, lokale winkeliers aanmelden en bijeenkomsten organiseren om het belang van lokaal winkelen en bezorgen te bespreken.



Vanaf 13 januari tot en met 9 februari kunnen bewoners van West van 12 jaar en ouder stemmen. Het weekend hiervoor ontvangen zij een stembiljet met een persoonlijke stemcode om te stemmen. Op 13 februari wordt er bekend gemaakt welke plannen worden uitgevoerd. In totaal is er een bedrag van €300.000 beschikbaar gesteld door Stadsdeel West om de gekozen plannen uit te voeren.



Stemmen kan vanaf 13 januari op westbegroot.amsterdam.nl.