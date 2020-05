Op vakantie deze zomer: wat is mogelijk?

Door de coronacrisis zien veel Nederlanders hun geboekte vakantie in het water vallen. Daarnaast beginnen na vele weken thuis zitten de zomerkriebels bij steeds meer mensen op te spelen. Iedereen is op zoek naar alternatieven, die passen binnen de huidige anderhalvemetersamenleving. De grootste vraag is natuurlijk “wat is haalbaar?”. Wat is de beste manier om de vakantie door te brengen, met de focus op de richtlijnen van het RIVM?



Vaar- of zeilvakantie



Een vaar- of zeilvakantie in Nederland is zonder twijfel een van de beste manieren om deze zomer een veilige en toch ontspannende vakantie te beleven. De watersportindustrie kijkt na enkele stressvolle weken van weinig activiteit met frisse moed uit naar de nieuwe mogelijkheden voor Nederlandse vakantiegangers in 2020.



Eerder openden de provincies Zeeland en Noord-Brabant al diverse vakantieparken, en heeft de Provincie Friesland haar brugbediening al verruimd. Na de laatste persconferentie is er meer duidelijkheid hoe de komende weken ingevuld zullen worden. Zo zullen tot en met 1 juli alle gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij toeristische bedrijven dicht blijven. Dit geldt voor jachthavens, zeilscholen, groepsaccommodaties, buitensportbedrijven en campings. Mensen die beschikken over eigen sanitair in hun boot, bungalow, camper of caravan kunnen voor die tijd wél op vakantie.



Weg van de massa



Gezien het feit dat de meeste grenzen gesloten zijn zal het toerisme deze zomer volledig op Nederland gefocust zijn. Het blijft de komende weken, wellicht maanden, nog steeds van groot belang om de coronamaatregelen te handhaven. Waar kan dat beter dan aan boord van een boot midden op het water?



De deeleconomie geniet een een steeds grotere bekendheid, gefocust op local experiences. Nederlandse vakantiegangers boeken steeds vaker hun vakantie via online deelplatformen zoals AirBnB. Zo ziet ook online bootverhuur platform Click&Boat dat vaar- en zeilvakanties de afgelopen jaren steeds populairder zijn geworden en dat is ook niet zo gek. Aan boord van een motorjacht of zeilboot kun je genieten van een sportieve en tevens ontspannen vakantie.



"Sinds de aankondiging van versoepeling van de maatregelen hebben we een opmerkelijke stijging van de huuraanvragen op ons platform opgemerkt. Na wekenlang thuis te hebben gezeten is een vaar- of zeiltocht de ideale manier om een veilige vakantie te beleven en lekker uit te waaien", zegt Edouard Gorioux, mede-oprichter van Click&Boat.



Nederland is een echt waterland met eindeloos veel mogelijkheden. Nederland kent vele meren, rivieren en kanalen en ligt direct aan de Waddenzee en Noordzee. Deze zomer is iedereen gedwongen om dichter bij huis te blijven. Men heeft de kans en tijd om te waarderen wat voor moois Nederland te bieden heeft. Van de Friese meren, tot de Waddeneilanden, Vinkeveense en Loosdrechtse plassen, de Biesbosch en watersport provincie Zeeland.



Click & Boat, een jonge en dynamische speler in de toeristische sector



Click&Boat is een online platform voor bootverhuur tussen particuliere en professionele booteigenaren en watersporters. Het bedrijf is in 2013 opgericht door twee jonge Franse ondernemers: Edouard Gorioux en Jérémy Bismuth. De start is ontstaan uit een eenvoudige constatering: duizenden boten liggen ongebruikt in de haven en veroorzaken hoge onderhoudskosten voor hun eigenaren.



Het platform biedt meer dan 35.000 boten wereldwijd. Er is een grote keuze, of het nu gaat om een zeilboot, een sloep, een motorboot of een woonboot, er is voor ieder wat wils. Click&Boat is ook een perfecte optie voor vakantiegangers zonder vaarbewijs, aangezien de meeste boten gehuurd kunnen worden zonder vaarbewijs, of met een ervaren schipper.