50PlusBeurs gaat niet door in 2020, volgende editie in 2021.



De 28e editie van de 50PlusBeurs zal vanwege de coronacrisis niet doorgaan. ’s Werelds grootste evenement voor 100.000 actieve plussers zou oorspronkelijk plaatsvinden van 15 tot en met 19 september 2020 in de Jaarbeurs Utrecht.



De beursorganisatie verwacht op korte termijn nog geen einde aan deze crisis. De impact op beide doelgroepen, bezoekers en exposanten, is te groot en voelbaar voor iedereen. De beursbezoekers behoren tot de meest kwetsbare groep. De exposanten (ondernemers) worden geconfronteerd met onzekere en bedreigende marktomstandigheden. Daarom is besloten tot het afgelasten van de 50PlusBeurs in 2020.



De veiligheid en gezondheid van bezoekers, exposanten, leveranciers en alle medewerkenden aan deze grote productie staan vanzelfsprekend voorop. De beursorganisatie wenst een ieder alle kracht en gezondheid in deze crisistijd.



50PlusBeurs in 2021: De 28e editie zal plaatsvinden van 14 tot en met 18 september 2021 in de Jaarbeurs Utrecht.



De 50PlusBeurs brengt sinds 1993 jaarlijks exposanten en bezoekers uit de ouderenmarkt bijeen. Het evenement is uitgegroeid tot ’s werelds grootste evenement voor actieve plussers, met circa 500 exposanten en 100.000 bezoekers in 5 dagen.