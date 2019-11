Balletje hooghouden op uniek Cruyff Court in de ArenA

Op het nieuwste Cruyff Court, aan het ArenA-veld, hebben 14 kinderen uit Amsterdam Zuidoost en Johan Cruyff Foundation-ambassadeur Frank Rijkaard een minuut lang een balletje hooggehouden voor het goede doel. Ze haalden geld op voor de Foundation en de door de stichting gesteunde basisschool de Knotwilg, welke aan een Cruyff Court ligt. Aanleiding is het plan van de Foundation en de ArenA om intensiever samen te werken.



Zo willen ze zorgen dat zoveel mogelijk kinderen de ruimte krijgen om te sporten en bewegen, met daarbij extra aandacht voor kwetsbare kinderen. ‘De ArenA en de Johan Cruyff Foundation delen de naam van de meest legendarische voetballer van Nederland. We zijn daarom al een beetje familie van elkaar en zijn trots dat we Family Member van de Foundation worden’, aldus Henk Markerink, algemeen directeur Johan Cruijff ArenA.



‘We werken al actief samen, bijvoorbeeld rond de Cruyff Legacy 14k Run. En dat gaan we nog meer doen. Want, zoals Johan Cruijff zei: “Alleen kun je niets, je moet het samen doen”’, aldus Niels Meijer, directeur Johan Cruyff Foundation.



De Cruyff Legacy 14k Run, die ook in het voorjaar van 2019 zal plaatsvinden, is in het leven geroepen ter nagedachtenis aan Johan Cruijff, met als doel zijn gedachtegoed levend te houden en geld op te halen voor projecten van de Foundation. Wereldwijd is de Foundation vertegenwoordigd in 21 landen, zijn er 250 Cruyff Courts, 48 Speciale Cruyff Courts, meer dan 450 scholen met een Schoolplein14 en worden vele sportprojecten voor jeugd met een beperking ondersteunt. Hiermee wordt wekelijks meer dan 200.000 kinderen de ruimte gegeven om te sporten en te bewegen.