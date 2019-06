Crossing Border kondigt eerste 50 artiesten aan

Internationaal literatuur- en muziekfestival Crossing Border strijkt dit jaar opnieuw neer in en rond Theater aan het Spui. Van 29 oktober tot en met 3 november, met een gevarieerd, internationaal programma vol literatuur, spoken word, muziek en speciale samenwerkingen.



Aanwezig op het festival zijn: de Amerikaanse singer-songwriter Kevin Morby, Nobelprijs-kandidaat László Krasznahorkai, Librisprijswinnaar Rob van Essen, Les Filles de Illighadad, Alejandro Zambra, Soap&Skin and s t a r g a z e, Cautious Clay, schrijver én muzikant Willy Vlautin, Hanna Bervoets en Jon Kalman Stefansson.



Ahmed Saadawi komt uit Irak, en schreef de bijzondere roman Frankenstein in Bagdad. Deels gebaseerd op Mary Shelleys klassieker, is het een parabel over het door oorlogen verwoest Bagdad. Carmen Maria Machado’s bundel Haar lichaam en andere feesten is een van dé definitieve boeken van het hedendaagse, Amerikaanse feminisme.



Emel Mathlouthi werd in 2012 in een klap een superster in de Arabische wereld. De muziek van de protestzangeres uit Tunesië werd dé soundtrack van de Arabische Lente.



Ierse artiesten op Crossing Border: In de geest van Beckett en Joyce

Ierland is een klein land met een grote literatuurgeschiedenis. De Ieren hebben een aangeboren verteltalent dat alleen geëvenaard wordt door hun liefde voor experiment.



Kevin Barry brak in 2015 door met zijn roman Beatlebone, over de schreeuwtherapie van John Lennon. Nu heeft hij een nieuwe roman, Nachtboot naar Tanger. Kevin Breatnach schreef met Tunnel Vision de meest bijzondere essaybundel van het jaar. Nicole Flattery’s verhalenbundel Show Them A Good Time staat tjokvol zwarte humor, geschreven vanuit het perspectief van jonge, moderne vrouwen. David Keenan is een Ierse singersongwriter die in alles het tegenovergestelde is van de cliché Irish Pub-folkie. Zijn straffe nu-folk verdient een groter publiek.



Praktische informatie en kaartverkoop



Crossing Border, dit jaar van 29 oktober tot en met 3 november, vindt plaats in Theater aan het Spui en meerdere locaties in de nabije omgeving, zoals De Nieuwe Kerk, festivaltent Katrina en de Centrale Bibliotheek. Het festival duurt bijna een volle week met het hoofdprogramma op 29 oktober en 1 en 2 november. Op de overige dagen vinden er meerdere interviews, concerten en andere speciale evenementen plaats.



De kaartverkoop is op 26 juni gestart.



Passe-partouts voor 1 en 2 november € 50



Dagkaart voor donderdag 31 oktober € 15



Dagkaart voor vrijdag 1 november € 30



Dagkaart voor zaterdag 2 november € 30



ONGEHOORD curated by Rembrandt Frerichs op zondag 3 november € 12,50



An evening with László Krasznahorkai and Nana Ekvtimishvili op dinsdag 29 oktober € 10



IN ENGLISH



Crossing Border announces first 50 artists



This year, international literature and music festival Crossing Border will once again take place in and around Theater aan het Spui in The Hague, between 29 October and 3 November. It promises to be another varied programme full of authors, spoken word, artists and special collaborations.



Among the artists and authors we’ll be welcoming are American singer-songwriter Kevin Morby, Nobel Prize candidate Laszlo Krasznahorkai, this year’s Libris Prize laureate Rob van Essen, Rebecca Makkai, Alejandro Zambra, Soap&Skin and s t a r g a z e, Cautious Clay, author and musician Willy Vlautin, Hanna Bervoets and Jon Kalman Stefansson.



Iraqi author Ahmed Saadawi wrote the extraordinary novel Frankenstein in Baghdad, partially based on Mary Shelley’s classic, a parable of war-ridden Baghdad. Carmen Maria Machado’s collection Her Body and Other Parties is a must-read in current American feminist literature. Tunisian singer Emel Mathlouthi became a superstar in the Arab world in one fell swoop in 2012, when her songs became the soundtrack of the Arab Spring.



Crossing Border goes Irish: After Beckett and Joyce



Ireland is a small country with a great history in literature. The Irish have a natural talent for story-telling only matched by their love of experimenting.



Kevin Barry had his big break in 2015 with his novel Beatlebone, which describes John Lennon’s screaming therapy. Now, he has a new one: Night Boat to Tangier, revolving around two men and a mysterious disappearance – a feverish nightmare if ever there was one. Kevin Breatnach’s Tunnel Vision is this year’s most exceptional essay collection, while Show Them a Good Time, Nicole Flattery’s short story debut is jam-packed with dark humour, written from the perspective of modern young women. David Keenan (not to be confused with the other Keenan performing at the festival!) is an Irish singer-songwriter who is the complete opposite of the stereotypical Irish Pub folkie. His raw contemporary folk deserves a bigger audience.



Practical info and ticket sales



Crossing Border, which will be held between the 29th of October and the 3rd of November, takes place in The Hague, mostly in Theater aan het Spui as well as several nearby venues including De Nieuwe Kerk and the Central Library. The festival lasts almost a whole week and has its main programme on 29 October and 1 - 2 November. On the other days, several interviews, concerts and other special events take place.



Ticket sales were kicked off on 26 June.



Weekend tickets (1 and 2 November) € 50



Day ticket (Thursday 30 October) € 15



Day ticket (Friday 1 November) € 30



Day ticket (Saturday 2 November) € 30



ONGEHOORD curated by Rembrandt Frerichs (Sunday 3 November) € 12,50



An evening with László Krasznahorkai and Nana Ekvtimishvili (Tuesday 29 October) € 10